AirPodsが期間限定で15％OFF！クレディセゾンの公式通販サイト「STOREE SAISON」で8月4日（月）からお得なセールを開催

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）は、運営する公式通販サイト「STOREE SAISON（ストーリー セゾン）」にて、2025年8月4日（月）から2025年8月31日（日）までAppleの人気ワイヤレスイヤホン「AirPods」を対象にした期間限定セールを開催いたします。

本キャンペーンでは、「AirPods 4」「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル」および「AirPods Pro 2」の3機種を、通常価格より15％OFFの特別価格にてご提供いたします。

■キャンペーン概要

実施期間：2025年8月4日（月）～2025年8月31日（日）

対象商品：

- AirPods 4- AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル- AirPods Pro 2

内容：上記対象商品を期間中に限り15％OFF価格で提供

購入対象者：セゾンカード・UCカード会員様向けインターネットサービスNetアンサーまたはアットユーネットにご登録の方

購入方法：STOREE SAISONの対象商品ページよりご購入いただけます

キャンペーンページ：https://storee.saisoncard.co.jp/shop/e/ecp-airp/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=ecp-airp(https://storee.saisoncard.co.jp/shop/e/ecp-airp/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=ecp-airp)

■STOREE SAISONについて

「STOREE SAISON（ストーリー セゾン）」は、クレディセゾンが運営する公式総合通販サイトです。

セゾンカード・UCカードの会員様を対象に、グルメ・家電・コスメ・日用品など、選りすぐりの商品をお得にご購入いただけます。

永久不滅ポイントを使ったお買物や、お得なキャンペーンも随時開催しています。

STOREE SAISON ご利用ガイドはこちら：

https://storee.saisoncard.co.jp/shop/pages/1910about.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=1910about(https://storee.saisoncard.co.jp/shop/pages/1910about.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=1910about)

今回のAirPods割引セールは、STOREE SAISONならではの特別企画として、Apple製品をお得にご購入いただける絶好のチャンスです。

お気に入りの音と、素敵な時間をお過ごしください。