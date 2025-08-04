【国際バカロレア】DP生とその保護者必見！スコアアップと進路相談が同時に叶う「完全無料」夏期講習を開催｜IBアカデミー
本講習の特徴- 過去3年のIB本試験で頻出した単元のみを厳選
- IB経験者による実践形式の指導
- 保護者向けには、IBの仕組みから奨学金、進路まで1日で理解できる特別セミナーを開催
＼完全無料・先着順！定員に達し次第締切／
夏期講習に申し込む(https://v0-modern-landing-page-design-gilt-five.vercel.app/)
こんな方におすすめ！
【IB生（PreDP～DP2）】
- DP科目選択を控えており、各科目の内容が知りたい高校1年生
- DP1で復習・予習を進めたい方
- DP2で最終スコアを伸ばしたい方
【保護者の皆さま】
- IBの全体像が掴めず、家庭でのサポートに不安がある方
- 海外大学や奨学金について知りたい方
- 子どもの進路に向けて計画的に支援したい方
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/2_1_150615783c5a2fa0f70b3f838d886818.jpg?v=202508041127 ]
プログラム内容【保護者向けセミナー】
8月23日（土）13:00～15:00
- 大学出願・奨学金の全体像
- IBスケジュールと家庭でできる支援方法
8月24日（日）13:00～16:00
- 「学年別」ご家庭内でのサポート方法
- TOK、EEの仕組みとご家庭でできる支援
- 海外大出願/奨学金対策のリアル
【生徒向け 教科別集中講座】
8月25日（月）Math｜13:00～15:00
- AA / AI（指数・対数・変換）
- 使用教材：Save My Exams
- 講師：井上講師（Math AA HL 7 / クイーンズランド大学）
8月26日（火）文系科目｜13:00～15:00
- Japanese A：Paper1/2の構成理解
- English A：Markschemeによる記述演習
- 講師：友部講師（都留文科大学）／悦木講師（東京藝術大学）
8月27日（水）理系科目｜13:00～16:00
- Chemistry：Redox Reaction
- Biology：DNA replication ほか
- Physics：Electric & Magnetic Fields
- 講師：宮川講師（○○大学）／栗山講師（順天堂大学医学部）
この夏期講習で得られる成果【生徒】
- 頻出単元の短期集中理解
- 構成力・記述力の向上
- 今やるべき勉強が明確に
【保護者】
- IB全体像と大学進学までの流れを把握
- 家庭での効果的な支援方法が分かる
- 出願や奨学金に向けた行動計画のヒントを得られる
講師紹介
◼️井上講師｜Math担当
Math AA HL：7点／クイーンズランド大学
「IB数学の関数分野は、応用・微積の基礎。夏のうちに土台を固めましょう！」
◼️友部講師｜Japanese担当
Japanese A HL：6点／都留文科大学
「分析の深掘りでスコアが変わります。IB Japanese A対策、一緒にやりましょう！」
◼️栗山講師｜Physics担当
Physics HL：7点／順天堂大学医学部
「ただ覚えるのではなく、根本から理解できるようにサポートします！」
よくあるご質問
Q. オンライン参加は可能ですか？
A. はい。全講座でGoogle Meetを使用したリアルタイム配信があります。
※ご参加方法や接続URLは、LINE登録後に個別にご案内します。
Q. 生徒または保護者だけの参加もOK？
A. はい、もちろん可能です。単独でも内容が理解できるよう設計されています。
Q. 日程の一部だけ参加もできますか？
A. はい。ご都合に合わせて、参加できる日程・講座のみご参加いただけます。ただし定員管理のため、参加希望日程はLINE登録後に必ずご連絡ください。
Q. なぜ無料なんですか？
A. より多くの方にIBの正しい情報を届けたいという思いから、今回に限り完全無料で開催します。
お申込み方法
＼完全無料・先着順！定員に達し次第締切／
夏期講習に申し込む(https://v0-modern-landing-page-design-gilt-five.vercel.app/)
主催：IBアカデミー
IBを知り尽くした講師と共に、この夏、最も効率的な学習と進路対策を。
会社名 ：株式会社Linksenpai
所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C
代表取締役 ：吉田志織
事業内容 ：オンライン家庭教師事業
設立年日 ：2024年6月
メール ：info@ib-academy.jp
公式ホームページ：https://linksenpai.com/
サービスページ：https://www.ib-academy.jp/