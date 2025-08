【1周年記念】日本一美味しいグランピングを日帰りで！〈DAY GLAMPING〉 期間限定特別プラン登場！

株式会社スティルアン1周年特別企画/デイグランピング

30年以上愛される老舗オーベルジュ「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」が手掛けるグランピング施設「hamanako palm springs」は、オープン1周年を記念し、“日帰りBBQプラン”を2025年8月4日(月)~29日(金)のうち15日間で開催いたします。

コンセプトは【レストランクオリティの料理を野外で味わう “日本一美味しいグランピング”】

そのこだわりを気軽にご体験いただけるチャンスです。

BBQプラン料理イメージ写真好きな食材を好きなタイミングで



自然とふれあい、美味しいBBQを囲みながら、

非日常を味わう“ちょっと特別な休日”をどうぞ。

◆3つの注目ポイント

【1】1日3組限定!ここでしか味わえないBBQを体験

BBQプランイメージ

老舗のフレンチ料理店である浜名湖オーベルジュキャトルセゾンが提供する、普段とは違うBBQを組数限定でご提供。一味違うBBQを体験してみたい方には大変おすすめのプランです。

【2】フレンチレストラン直伝BBQ&前菜プレート+持ち込みもOK

エアストリームが目を引くBBQスペース

シェフ特製「ポークスペアリブ」「近江鴨胸肉」など豪華グリヤードに、トマトのムースや季節テリーヌなど前菜も充実。ドリンクやフードの持ち込みもOKです。

※生食用の食材の持ち込みはNGとなっています。

【3】KIDSセット&ホワイトカレーでファミリー大満足

日本一おいしいBBQプランイメージ

小学生以下対象のKIDSセット(\2,750)には煮込みハンバーグやプリン&アイス付き。

辛さ控えめホワイトカレーも常備

◆イベント詳細

❑MENU

大人気のシェフ特製ホワイトカレー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/30_1_988a21838c6e21265da8957165f78a04.jpg?v=202508040156 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/30_2_34fa474c966a4a89906d77b5fa10c88d.jpg?v=202508040156 ]

※仕入れ状況等により予告なく変更になることがございます

◆来場時のお願い

・屋外イベントのため、熱中症対策(帽子・飲料水など)をお忘れなく。

◆施設概要

今回ビュッフェの舞台は、グランピング施設「浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons」の中央に設えたカフェ棟。

本館とはまた雰囲気の違う新しいパノラマビューの気持ちよさをぜひご体感ください。

グランピングフィールド/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsレイクビュー/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsカフェ棟/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

外観/浜名湖オーベルジュキャトルセゾン浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

浜松駅から少し車を走らせた浜名湖を見下ろす小高い丘の上。そこに浜名湖オーベルジュ キャトルセゾンは33年前誕生しました。

移転前の磐田の店舗時代から多くのお客様に愛され静岡県西部エリアにて42年もの長きにわたり、「体に優しい健康的なフレンチ」を提供し続けています。

■ご予約先・お問い合わせ先

店舗HP、お電話にて受け付けております。

浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン

住所 :静岡県湖西市横山317-93

ご予約サイト:https://www.tablecheck.com/shops/aubergequatresaisons/reserve

電話番号 :053-578-1000

■会社概要

静岡県西部エリアにおいて2つのドレスショップ、4つの結婚式場を運営するブライダルの総合企業

レストランウエディングの会場としても営業をする「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」「キャトルセゾン浜松」は記念日をお祝いするレストランとして幅広い世代の方にご利用いただいております。

ご結婚式会場としても人気の浜松街中エリア3店舗5つのパーティスペースはご希望の雰囲気や内容に応じて、さまざまな用途でご活用いただけます。

商号 : 株式会社スティルアン

代表者 : 代表取締役社長 石川 学

所在地 : 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町 326-30

設立 : 平成13年12月25日

事業内容 : 婚礼衣装事業・式場運営・婚礼プロデュース事業

レストラン事業(オーベルジュ・グランピング)

宴会・プロデュース事業

ホームページ : https://company.styleun.com/(https://company.styleun.com/)

STYLEUN WEDDINGS

QUATRE SAISON RESTAURANTS

ドレスショップ

-ブランドゥスティルアン

-ブランドゥスティルアンアトリエ

結婚式場・レストラン

-浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

-キャトルセゾン浜松

-ミュゼ四ツ池

-アビー・チャーチ