【ライカジオシステムズ】自動化されたデジタルリアリティをクラウドで実現するReality Cloud Studioを発表

ライカ ジオシステムズ株式会社Reality Cloud Studioに取り込んだ点群の写真

【2025年8月4日 東京】Hexagonグループの計測テクノロジー業界のリーダーであるライカジオシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:城戸良行)は本日、HxDR(Hexagon Digital Reality)を搭載したReality Cloud Studioを発表しました。現場で取得した点群データを誰でも利用できるようにするこのSaaSアプリケーションは、Hexagonグループのコア技術と高度な自動化を組み合わせることで、データ処理を簡単にしながらプロフェッショナルな結果を提供します。

ユーザーは、取得した点群データを現場からクラウドにアップロードでき、自動合成処理、保存、自動メッシュ化機能による高度な視覚化をすることで、写実的なデジタルツインを作成し、データを迅速かつ安全に共有することができます。これらの機能により、現場にいない関係者も、リアルタイムに点群データにアクセス、現地の状況を確認することができます。

ライカジオシステムズ株式会社の代表取締役 城戸良行は、次のように述べています。「デジタルツインとその価値を誰もが利用できるようにするためには、統一され、拡張可能で、簡素化されたデジタルリアリティプラットフォームが必要です。Reality Cloud Studio は、デジタルリアリティのために一元化された空間で人とデータを結びつける貴重なコミュニケーションツールで、誰もがデジタルツインを作成し、その重要な情報を共有できる場所です。

Reality Cloud Studioは、あらゆる規模の地理空間ソリューションをスムーズに取り扱う事の出来るHexagonのクラウドネイティブプラットフォームであるHxDRを搭載しています。Reality Cloud Studioには、互換性のあるファイルタイプを生成するレーザースキャナーで取得した点群の自動合成やTINメッシュ生成などのタスクを実行する、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェイスがあります。ユーザーは、計測、注釈、添付ファイル、コメント、バーチャル ツアーを使ってリアルタイムで共同作業を行うことができます。これにより、成果物を即座に共有し、いつでもどこでも必要なときに高度な視覚データを提供することで、プロジェクト関係者間の「ビジュアル・コミュニケーション」を直感的に行うことができます。

新規ユーザーにとってはシンプルさと自動化というメリットがあり、リアリティキャプチャー分野の専門家にとっては、Reality Cloud StudioからCyclone 3DRデスクトップソフトウェアに直接データをストリーミングして、詳細な解析とレポート作成ができることがメリットとして挙げられます。

Reality Cloud Studio は、誰もが合理化されたエンドツーエンドのワークフローを利用できるようにすることで、リアリティ キャプチャー技術を民主化するという Hexagon の使命において、大きな前進を意味します。重要なタスクはすでに自動化されており、シンプルで使いやすいため、ユーザーはアプリケーションにさらなる機能性と特徴が導入されることを期待できます。

Reality Cloud Studioは、サブスクリプション(年額課金)で購入できます。顧客は必要なライセンス数や使用したい機能を選択できます。また、アプリ上でデータアクセスやユーザーの役割をコントロールするというように、アカウントを直接管理することもできます。カスタムアプリケーション用のソフトウェア開発キットもご利用いただけます。詳しくは、直接お問い合わせください。

【Reality Cloud Studio 製品ページ】

https://hxdr.com/reality-cloud-studio/

Leica Geosystems - when it has to be right

200年以上にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたHexagon のグループカンパニーであるライカジオシステムズは、世界中のプロフェッショナルに向けて高品質のセンサー、ソフトウェア、サービスを提供しています。地理空間情報の利活用において、測量、建設、インフラ、鉱業、マッピング、地理空間コンテンツなど、実に多岐にわたる業界のプロフェッショナルをサポートしています。革新的な製品とソリューションの開発で知られているライカジオシステムズは、自律的な未来に貢献する先進的なソリューションで業界をリードしています。

Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自律型テクノロジーを組み合わせたデジタルリアリティソリューションの世界的リーダーで、世界50ヶ国におよそ24,500人の従業員を擁し、総売上高は約54億ユーロです。

詳細については hexagon.comをご覧ください。Twitterで @HexagonABをフォローしてください。