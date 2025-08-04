「初代タイガーマスク」グッズを2025年8月1日（金）から受注販売開始！！
辰巳出版株式会社
(C)FT-SSPW (C)TATSUMI PUBLISHING CO.,LTD.
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販売概要
販売元
辰巳出版株式会社(本社：東京都文京区 代表取締役：廣瀬和二、以下「当社」)は、「初代タイガーマスク」グッズを2025年8月1日(金)から受注販売いたします。
当社より2025年8月1日に発売となった新刊『Ｇスピリッツ選集 第二巻 初代タイガーマスク篇』に掲載されている初代タイガーマスクの写真をグッズ化！
グッズラインナップはＴシャツ、トートバック、アクリルスタンド、タペストリー、クリアファイルの5アイテム。
同グッズは通販と店頭（http://tg-net.co.jp/gsp01/）にて予約注文できます。
(C)FT-SSPW (C)TATSUMI PUBLISHING CO.,LTD.
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販売概要
・注文受付期間：2025年8月1日(金)～2025年8月31日(日)
・発送予定：2025年10月上旬
・取扱店情報はこちら(http://tg-net.co.jp/gsp01/)
※注文受付期間が終了してから全ての商品を製造いたします。
※商品写真はサンプルでの撮影のため、色味や加工・デザイン・プリントの見え方に変更がある場合がございます。
販売元
辰巳出版株式会社
東京都文京区本郷1丁目33番13号 春日町ビル5F