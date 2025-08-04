「初代タイガーマスク」グッズを2025年8月1日（金）から受注販売開始！！

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辰巳出版株式会社


辰巳出版株式会社(本社：東京都文京区　代表取締役：廣瀬和二、以下「当社」)は、「初代タイガーマスク」グッズを2025年8月1日(金)から受注販売いたします。



当社より2025年8月1日に発売となった新刊『Ｇスピリッツ選集 第二巻 初代タイガーマスク篇』に掲載されている初代タイガーマスクの写真をグッズ化！


グッズラインナップはＴシャツ、トートバック、アクリルスタンド、タペストリー、クリアファイルの5アイテム。


同グッズは通販と店頭（http://tg-net.co.jp/gsp01/）にて予約注文できます。




(C)FT-SSPW　(C)TATSUMI PUBLISHING CO.,LTD.


(C)FT-SSPW　(C)TATSUMI PUBLISHING CO.,LTD.

販売概要

・注文受付期間：2025年8月1日(金)～2025年8月31日(日)


・発送予定：2025年10月上旬


・取扱店情報はこちら(http://tg-net.co.jp/gsp01/)



※注文受付期間が終了してから全ての商品を製造いたします。


※商品写真はサンプルでの撮影のため、色味や加工・デザイン・プリントの見え方に変更がある場合がございます。


販売元

辰巳出版株式会社


東京都文京区本郷1丁目33番13号　春日町ビル5F