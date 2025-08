【本日発行】表紙に竹内雄大＆岩崎宏美・岩崎良美が登場！　シアター情報誌「カンフェティ」9月号発行

ロングランプランニング株式会社

「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社(東京都新宿区、代表:榑松大剛)は、シアター情報誌「カンフェティ」9月号 vol.248 を2025年8月4日(月)に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。

毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。

今月号の表紙には、『美男高校地球防衛部 LOVE!LOVE!』on STAGEより竹内雄大、岩崎宏美50周年・岩崎良美45周年『岩崎宏美・岩崎良美ファンタステックオーケストラコンサート』より岩崎宏美と岩崎良美が姉妹揃って登場!



『美男高校地球防衛部 LOVE!LOVE!』on STAGEは、今年10周年を迎えたオリジナルアニメ『美男高校地球防衛部』シリーズ第2期の舞台版。5人のイケメン男子高校生たちが魔法の力で変身し、迫り来る怪人と戦いながら友情を育んでいく“変身バトルコメディ”です。主人公・箱根有基を演じる竹内雄大が、原作のキャラクターをリスペクトする役作りについて語ります。



『岩崎宏美・岩崎良美ファンタステックオーケストラコンサート』は、昭和の歌謡界のなかでも歌唱力の高さで人気を博した岩崎宏美と岩崎良美の節目を祝うコンサート。歌手・俳優として活動を続ける2人にとっても貴重な挑戦となる、オーケストラとの共演への意気込みを聞きました。

ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。

ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○竹内雄大

『美男高校地球防衛部 LOVE!LOVE!』on STAGE

○大倉孝二 & 咲妃みゆ

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote』

○浅野ゆう子 & 中村梅雀

朗読劇『たとへば君 四十年の恋歌』

○村井良大 & 村井 雄

石井光三オフィスプロデュース『ザ・ポルターガイスト』

○平埜生成 & 宮津侑生 & 神野幹暁

こまつ座 第155回公演『きらめく星座』

○中村静香 & 木崎ゆりあ & 佐藤日向 & ゆにばーす はら

舞台『ゼブラ』

○滝澤 諒 & 池岡亮介

ネルケ× 悪童会議プロジェクト『絢爛とか爛漫とか』

○花乃まりあ & 朝月希和

ルネサンス音楽劇『ハムレット』

○君沢ユウキ & 大原万由子 & 村上幸平 & 萩野 崇 & 原口 勝

love&rock☆show『宇宙SORA』~SATURN~

○礒部花凜 & 社家あや乃 & 佐野眞介 & 中谷優心

ミュージカル座 ミュージカル『ひめゆり』

○田中尚輝 & 夏目愛海

AskプロデュースVol.36 舞台『HOUSEII -7人の地縛霊-』

○岩崎宏美 & 岩崎良美

岩崎宏美50周年・岩崎良美45周年『岩崎宏美・岩崎良美ファンタステックオーケストラコンサート』

○長谷川琴音

東京バレエ団『はじめてのバレエ「白鳥の湖」~母のなみだ~』

○勅使河原綾乃 & 北爪弘史

『GRACE & SPEED 2025』

○佐野 登

第9回『未来につながる伝統』能公演

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

<シアター情報誌 カンフェティ概要>

▪発行日:2004年創刊、毎月第一月曜

▪発行部数:本誌5万部/intro(縮小版)3万部/WEB版2万DL/WEBサイト11万セッション

▪形態:両A面、A4・56ページフルカラー

▪配布エリア:首都圏(劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS)など

合計1,500ヵ所超

設置箇所一覧(https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php)

<シアター情報誌 カンフェティ[関西版]概要>

▪発行日:2024年3月(2月1日発行)隔月発行

▪発行部数:5万部/2ヵ月

▪形態:両A面、A5・12ページフルカラー

▪配布エリア:関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など

▪詳細:https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。



所在地:〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地

代表者:代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)

設立年:2004年2月20日

資本金:3千万円



主な事業:劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行

チケット販売サイト「カンフェティ」の運営

その他興行支援、イベント主催者のサポート業務

旅行業

ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営

URL:https://longrun.biz/