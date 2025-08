Harbour Cityショッピング・モールが、香港最大規模のマイメロディとキキ＆ララ50周年記念イベントを開催

香港、2025年8月2日 /PRNewswire/ -- 香港を代表するショッピング・モールであり、観光地でもあるHarbour Cityはこの夏、Sanrio Hong Kongと提携して「My Melody・Kiki & Lala 50th Anniversary Celebration - Summer Matsuri @ Harbour City」を開催します。2025年7月29日から9月7日まで、同ショッピング・モールは幻想的な日本の夏祭りに変身し、活気に満ちた視覚的なスペクタクル、インタラクティブな体験、限定商品を提供します。



To celebrate the 50th anniversary of My Melody, Kiki & Lala, Harbour City presents the “Summer Hanabi Festival” at Ocean Terminal Forecourt, lighting up Victoria Harbour with LED fireworks and festive lanterns.



世界的に有名なビクトリア・ハーバー沿いに位置するHarbour Cityは、オーシャン・ターミナル・フォアコートで、マイメロディ、キキ&ララのお祝いイベント「Summer Hanabi Festival」を開催します。高さ7メートルの日本風のお祭りステージ、ノスタルジックなゲーム・ブース、そしてマイメロディ、キキ&ララのシルエットが港沿いの空を照らすまばゆいばかりのLED花火で、来場者をお祭り気分に包まれた世界へと誘います。マイメロディは、キキ&ララとともに優雅な浴衣姿で太鼓の達人として登場し、日本の伝統的なお祝いの魅力を表現しています。



The Ocean Terminal Observatory Deck transforms into Kiki & Lala’s hometown in “Kiki & Lala’s Journey in the Star of Compassion,” featuring a giant moon and starlight boat that recreate a dreamy celestial scene.



屋外のウォーターフロントのお祭り以外にも、ファンはオーシャン・ターミナル展望台で、登場人物の故郷を魅惑的なほど詳細に再現した没入型のインスタレーションを探索することもできます。「Kiki & Lala's Journey in the Star of Compassion」には巨大な月と3隻の星明かりの船が登場し、「My Melody's Fairytale Forest in Mariland」では日常から離れたパステル・カラーの森の世界を、香港の壮麗なスカイラインを背景に提供します。



Step into My Melody’s whimsical hometown, where pastel blooms and woodland charm recreate the fairytale forest of Mariland.



祝祭ムードが続く中、限定版商品を提供するテーマ別ポップアップ・ストアや、Harbour Cityのレストランでの特別なダイニング体験も用意されています。Cupping Roomではマイメロディをモチーフにしたデザートを、Lady Naraではキキ&ララをテーマにしたアフタヌーン・ティー・セットをお楽しみいただけます。どちらも魅力的な装飾とコレクション・ギフト付きで、特別なひとときを演出します。



Guests can enjoy My Melody-inspired desserts at Cupping Room and Kiki & Lala-themed afternoon tea sets at Lady Nara of Harbour City.



イベント詳細:https://www.harbourcity.com.hk/en/article/summer-matsuri-harbour-city/

