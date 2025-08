Banco Sabadell、AIを活用したアクセシビリティ・テストを通じて金融包摂を推進するパートナーとしてDXCを選定

バージニア州アッシュバーン, 2025年8月1日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダー、DXC Technology(NYSE:DXC)は、スペイン有数の大手銀行グループであるBanco Sabadellより、デジタル・サービスのアクセシビリティ向上を支援するパートナーとして選定されました。DXCは、手動テスト、自動化、AI駆動型分析を組み合わせた新しいテスト・フレームワークの設計と実装を主導し、Banco Sabadellのデジタル・プラットフォーム全体のアクセシビリティの問題を特定して解決します。



Banco Sabadell Selects DXC to Advance Financial Inclusion through AI-Powered Accessibility Testing



この取り組みは、スペイン全土の1,200万人の顧客に向けて、より包括的な体験を提供するというBanco Sabadellの広範な戦略の一環です。Banco Sabadellは、アクセシビリティの障壁に対処することで、ユーザの離脱率を抑え、顧客満足度を向上させ、日常のデジタル・インタラクションにおける独立性の向上をサポートすることを目指しています。この取り組みはアリカンテにあるBanco Sabadellの技術コンピテンス・センターが主導し、DXCは年間35万時間に及ぶ高度なテストを実施します。

「Banco Sabadellは、誰もがアクセスできるデジタル環境の構築に注力しています」と、Banco Sabadellのオペレーションおよびテクノロジー担当ゼネラル・ディレクター、Elena Carrera氏は述べています。「DXCとの協力により、当社のデジタル・サービスが障害者を含むあらゆるグループに包括的かつ利用可能になります。」

DXCとBanco Sabadellは共同で、製品開発ライフサイクル全体にわたってアクセシビリティ・テストを統合する革新的な方法論を開発しました。これには、ビジネスへの影響に基づいて問題を評価し、解決のための実用的な推奨事項を提供するリアルタイム監視システムが含まれます。このアプローチは、スペインおよびEUの規制で定められたアクセシビリティ基準への準拠を保証するように設計されており、銀行が規制上の義務とより広範なインクルージョン目標の両方を達成するのに役立ちます。この取り組みは、デジタル・アクセシビリティの向上に加え、ソフトウェアの開発および保守プロセスの合理化にも貢献します。

「当社は銀行技術とデジタル・トランスフォーメーションに関する深い専門知識を活かし、サービス・アクセシビリティを向上させ、金融包摂を促進するこの取り組みでBanco Sabadellと協力できることを誇りに思います」と、DXC Technology Europeの社長、Juan Parra氏は述べています。「これは、すべての国民にとってより公平なデジタルの未来に向けた重要な一歩です。」

DXCは、世界中のお客様がミッションクリティカルなシステムを最新化して実行できるよう支援します。DXCは銀行および資本市場で45年以上の経験を持っており、急速に進化する業界で競争力を維持するために金融機関に必要なテクノロジーと専門知識を提供します。スペインでは、DXCは国内の主要銀行すべてをサポートしています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology(NYSE:DXC)は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。当社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。当社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

Banco Sabadellについて

Banco Sabadellの詳細については、grupbancsabadell.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2741449/DXC_Technology_Services__LLC_Banco_Sabadell_Selects_DXC_to_Advan.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com