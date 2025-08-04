楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『残酷な夜に輝け／LiSA』『太陽が昇らない世界／Aimer』（劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来より）のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『残酷な夜に輝け／LiSA （ピアノソロ）[LPS2202]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2202
＜楽譜概要＞
「残酷な夜に輝け／LiSA 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Fm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage1】
『残酷な夜に輝け／LiSA （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1927]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1927
＜楽譜概要＞
「残酷な夜に輝け／LiSA 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Fm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage2】
『太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） （ピアノソロ）[LPS2203]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2203
＜楽譜概要＞
「太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage3】
『太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1928]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1928
＜楽譜概要＞
「太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『残酷な夜に輝け／LiSA （ピアノソロ）[LPS2202]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2202
＜楽譜概要＞
「残酷な夜に輝け／LiSA 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Fm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage1】
『残酷な夜に輝け／LiSA （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1927]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1927
＜楽譜概要＞
「残酷な夜に輝け／LiSA 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Fm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage2】
『太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） （ピアノソロ）[LPS2203]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2203
＜楽譜概要＞
「太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage3】
『太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1928]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1928
＜楽譜概要＞
「太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年7月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326567&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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