楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『再会（Vaundy）』『ANTENNA』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜、『コイスルオトメ』のバンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『再会／Vaundy （ピアノソロ）[LPS2200]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2200
＜楽譜概要＞
「再会／Vaundy 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「光が死んだ夏」オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年7月24日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage1】
『再会／Vaundy （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1925]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1925
＜楽譜概要＞
「再会／Vaundy 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「光が死んだ夏」オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月24日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage2】
『ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2201]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2201
＜楽譜概要＞
「ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
『FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023』フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage3】
『ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1926]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1926
＜楽譜概要＞
「ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
『FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023』フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage4】
『コイスルオトメ／いきものがかり （バンドスコア）[LBS2635]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2635
＜楽譜概要＞
「コイスルオトメ／いきものがかり 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
3rdシングル（2006年）
キー：E
パート：Vo./ Flute/ Piano/ A.G.（Capo: 4F）/ E.G.1/ E.B./ Drs./ Perc.
※編集の都合上、StringsとE.G.2のパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『再会／Vaundy （ピアノソロ）[LPS2200]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2200
＜楽譜概要＞
「再会／Vaundy 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「光が死んだ夏」オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年7月24日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage1】
『再会／Vaundy （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1925]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1925
＜楽譜概要＞
「再会／Vaundy 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「光が死んだ夏」オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月24日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage2】
『ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2201]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2201
＜楽譜概要＞
「ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
『FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023』フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage3】
『ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1926]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1926
＜楽譜概要＞
「ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
『FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023』フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage4】
『コイスルオトメ／いきものがかり （バンドスコア）[LBS2635]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2635
＜楽譜概要＞
「コイスルオトメ／いきものがかり 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
3rdシングル（2006年）
キー：E
パート：Vo./ Flute/ Piano/ A.G.（Capo: 4F）/ E.G.1/ E.B./ Drs./ Perc.
※編集の都合上、StringsとE.G.2のパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326564&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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