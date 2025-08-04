『希土類磁石（レア・アースマグネット）』の市場、技術、有力企業、10年間の市場予測を解説した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2025年8月4日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Rare Earth Magnets 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 366
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rare-earth-magnets/1112
本調査レポートでは、希土類磁石の市場、技術、有力企業を解説します。採掘、分離、精製、磁石生産にわたる希土類のグローバルサプライチェーンを分析し、ネオジム磁石材料とサマリウムコバルト磁石材料の技術、用途、需要動向だけでなく、リサイクルにおける新たな機会についても解説しています。NdFeB磁石とSmCo磁石を対象に、磁石の需給、リサイクルを重量（トン）と年間収益（単位：百万ドル）で予測した希土類磁石の10年間の詳細な市場予測を提供しています。この市場は2036年までに91億9000万ドルを超える規模に成長する見通しです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326536&id=bodyimage1】
「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 重要希土類磁石の紹介
■ 世界の希土類の採掘、加工、精製、磁石生産
- 希土類の鉱床、採掘活動、地域別の生産見通し
- 希土類分離技術と地域別の処理能力
- 希土類金属化・精製市場
- 希土類磁石の技術、製造、市場の概要
■ 希土類磁石の新旧用途と需要分野
- eモビリティと電気自動車
- 家電製品とデータセンター
- 産業と航空宇宙
- 脱炭素エネルギー（風力タービン）
- ロボット（ヒューマノイドロボット、移動式ロボット、協働ロボットなど）
- その他の用途（自動車や医療機器など）
■ 希土類磁石のリサイクル
- ロングループ・ショートループのリサイクル技術
- 市場概要と参入企業
- リサイクルの主な供給源と原料
■ 希土類磁石の需給、リサイクルの10年間予測
「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 希土類磁石の需要と供給の歴史と背景（クリティカルマテリアルに分類された背景）
- 地域別の希土類サプライチェーン分析（鉱床から採掘、分離、精製、金属化、磁石生産まで）
- 世界の希土類の供給と生産動向（有力企業、生産能力、拡張計画とタイムライン、地域別10年間の見通しなど）
- 希土類の分離、金属化、磁石生産での新旧技術批評とSWOT分析
- 希土類サプライチェーンの主な課題解説（価格変動、重希土類の入手性、知識格差、設備投資・運用コストの要件など）
- ビジネスモデルの変化、民間パートナーシップ、業界課題に対応する政府支援施策概要
- ネオジム磁石とサマリウムコバルト磁石での希土類磁石技術、性能指標、イノベーション領域の包括的概要
- 希土類磁石を利用する各業界での技術と市場動向（電気自動車、風力タービン、家電製品・データセンター、ロボット、産業・航空宇宙、自動車の各分野向けの磁石など）
- 統合製品での磁石需要と、材料組成、使用方法、代替磁石技術の動向概要
- ロングループ・ショートループの希土類磁石リサイクル技術と原料の動向分析
- 希土類磁石リサイクル事業者、リサイクル処理能力、拡張計画とタイムライン、主なパートナーシップの包括的リスト
- 希土類磁石の循環型サプライチェーン事例紹介
- 10年間の詳細な市場予測（地域、用途、材料別の重量（トン）と収益（ドル）別の需給、リサイクル）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rare-earth-magnets/1112
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Rare Earth Magnets 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 366
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rare-earth-magnets/1112
本調査レポートでは、希土類磁石の市場、技術、有力企業を解説します。採掘、分離、精製、磁石生産にわたる希土類のグローバルサプライチェーンを分析し、ネオジム磁石材料とサマリウムコバルト磁石材料の技術、用途、需要動向だけでなく、リサイクルにおける新たな機会についても解説しています。NdFeB磁石とSmCo磁石を対象に、磁石の需給、リサイクルを重量（トン）と年間収益（単位：百万ドル）で予測した希土類磁石の10年間の詳細な市場予測を提供しています。この市場は2036年までに91億9000万ドルを超える規模に成長する見通しです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326536&id=bodyimage1】
「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 重要希土類磁石の紹介
■ 世界の希土類の採掘、加工、精製、磁石生産
- 希土類の鉱床、採掘活動、地域別の生産見通し
- 希土類分離技術と地域別の処理能力
- 希土類金属化・精製市場
- 希土類磁石の技術、製造、市場の概要
■ 希土類磁石の新旧用途と需要分野
- eモビリティと電気自動車
- 家電製品とデータセンター
- 産業と航空宇宙
- 脱炭素エネルギー（風力タービン）
- ロボット（ヒューマノイドロボット、移動式ロボット、協働ロボットなど）
- その他の用途（自動車や医療機器など）
■ 希土類磁石のリサイクル
- ロングループ・ショートループのリサイクル技術
- 市場概要と参入企業
- リサイクルの主な供給源と原料
■ 希土類磁石の需給、リサイクルの10年間予測
「希土類磁石（レア・アースマグネット） 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 希土類磁石の需要と供給の歴史と背景（クリティカルマテリアルに分類された背景）
- 地域別の希土類サプライチェーン分析（鉱床から採掘、分離、精製、金属化、磁石生産まで）
- 世界の希土類の供給と生産動向（有力企業、生産能力、拡張計画とタイムライン、地域別10年間の見通しなど）
- 希土類の分離、金属化、磁石生産での新旧技術批評とSWOT分析
- 希土類サプライチェーンの主な課題解説（価格変動、重希土類の入手性、知識格差、設備投資・運用コストの要件など）
- ビジネスモデルの変化、民間パートナーシップ、業界課題に対応する政府支援施策概要
- ネオジム磁石とサマリウムコバルト磁石での希土類磁石技術、性能指標、イノベーション領域の包括的概要
- 希土類磁石を利用する各業界での技術と市場動向（電気自動車、風力タービン、家電製品・データセンター、ロボット、産業・航空宇宙、自動車の各分野向けの磁石など）
- 統合製品での磁石需要と、材料組成、使用方法、代替磁石技術の動向概要
- ロングループ・ショートループの希土類磁石リサイクル技術と原料の動向分析
- 希土類磁石リサイクル事業者、リサイクル処理能力、拡張計画とタイムライン、主なパートナーシップの包括的リスト
- 希土類磁石の循環型サプライチェーン事例紹介
- 10年間の詳細な市場予測（地域、用途、材料別の重量（トン）と収益（ドル）別の需給、リサイクル）
◆本調査レポートの目次
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【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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