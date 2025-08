NSW、杉咲花さんを起用したテレビCMを8月4日より放映開始

ITソリューションプロバイダのNSW株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW)は、杉咲花さんが出演するテレビCMを8月4日より放映開始します。当社は、今年8月3日で創立60年を迎え、次なるステージに向けた新たな挑戦の一環として、ブランド力強化と認知度向上を狙いに、この度テレビCMを制作しました。企業理念である「Humanware by Systemware」に込められた「人・社会・未来」への想いを、シンプルな映像で表現しており、視聴者の皆様に、ITの新しい可能性や成長への期待を感じていただければ幸いです。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326236&id=bodyimage1】■放映概要〔 放映期間 〕※・8月4日(月) ~ 8月24日(日)〔 放映範囲 〕※・テレビ(関東、関西、中京、福岡、山梨、広島、北海道、宮城、新潟、愛媛)・TVer・YouTube・渋谷スクランブル交差点 屋外ビジョン※9月以降の放映期間・範囲は調整中■CM概要〔 こだわり 〕今回のCMは、俳優の杉咲花さんに出演を依頼しました。杉咲さんのひたむきにお芝居に向き合う誠実さが、堅実経営をモットーとする当社のイメージにピッタリだと感じたからです。CMの舞台は、当社の本社所在地である渋谷、その象徴のスクランブル交差点です。渋谷は、NSWのこれまでとこれからを見守り続ける街で、再開発により刻々と変わっていく様は、次々と新しい技術が生まれるIT業界の姿に通じるものがあり、街の発展とあわせ当社の飛躍への願いも込めました。バックミュージックのBilly Joelの「New York State of Mind」は、情感あるメロディーと歌声で、渋谷の持つクールな雰囲気や未来へのポテンシャルを表現しています。〔 ストーリー 〕夜明け直前の渋谷スクランブル交差点で、ひとり佇む杉咲さんを中心にカメラが回ります。技術や文化の進化とともに、世界がまた一歩先の未来に生まれ変わっていくように、夜明けに向けて、街全体がだんだんと明るくなっていきます。杉咲さんの「人へ 社会へ そして 先々の子どもたちへ ITを駆使して」というナレーションは、NSWの企業理念である「Humanware by Systemware」とシンクロするものです。動画の最後の杉咲さんの穏やかで前向きな表情は、ITの力で豊かな未来を実現するという強い意思を反映しています。〔 ストーリーボード 〕【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326236&id=bodyimage3】■関連リンク・30秒CMhttps://youtu.be/5Mm4Qm-LRmI・15秒CMhttps://youtu.be/l-XdGF-vxnI・CM特設サイトhttps://www.nsw.co.jp/special/cm/■杉咲花さんプロフィール1997年10月2日生まれ、東京出身。主な出演作に、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』(2016年)、映画『無限の住人』(2017年)、NHK連続テレビ小説『おちょやん』(2020ー2021)、映画『市子』『52ヘルツのクジラたち』『朽ちないサクラ』、連続ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』、『海に眠るダイヤモンド』(2024年)、映画『片思い世界』(2025年)がある。映画『ミーツ・ザ・ワールド』が2025年10月公開予定。■NSW株式会社について1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細はhttps://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。・本ニュースリリースに掲載している情報は、発表日時点のものです。・各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。■お問い合わせ先NSW株式会社コーポレートサービス本部企画室 広報担当:竹中、田中TEL:03-3770-4014E-mail:kouhou@ml.nsw.co.jp

配信元企業:NSW株式会社

プレスリリース詳細へ