¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¨¡¨¡¡Öelite Japan Fashion Show¡×

今年で第2回目となる本イベントの今回のテーマは、《UNLIMITED BEAUTY(無限の美しさ)》。

障がいの有無、年齢、国籍、AIも含む多様なモデルが共演する、唯一無二のファッションショーです。

日本を代表するトップモデルエージェンシー「elite Japan」が贈るこのイベントは、“美しさに境界はない”というメッセージを、ファッションを通じて世界に発信します。

AIモデルの衝撃デビュー今回のショーの最大の見どころは、AIモデルの初公開です。

現実には存在しないはずのAIモデルが、まるで実在のモデルのようにランウェイを歩く姿は、

まさに圧巻。観客は、彼女たちの完成度の高さとその存在感に驚かされることでしょう。

「未来が、ランウェイを歩きはじめる」と題されたこのセクションでは、

テクノロジーの進歩とファッションがどのように融合していくのか、

直接目の当たりにすることができます。メディアのプレス発表も控えており、

業界関係者の目も光ります。

多様性を称える「UNLIMITED BEAUTY」さらに、今回のショーは「UNLIMITED BEAUTY」というテーマの下、さまざまな背景を持つモデルたちが参加します。

車椅子や義足を使用するモデル、手話を使ったパフォーマンスなど、多様性を尊重した表現が行われます。ファッションは身体の違いや障害を乗り越え、個性と力強さを引き出す力があります。このランウェイでは、ありのままの自分を称え、その美しさを再認識する機会を提供します。





出演ブランドと協賛企業

このイベントには、国内外の多くのブランドが参加します。

【出演ブランド・ショー】

AIモデル(プレス発表)



FOUR SIS & CO.

Native To Wear(イタリア)

ovonir (株式会社ファーマフーズ)

BEAMS

奏音(Yuna Hattori)

PARIS MIKI(PARIS MIKI HOLDINGS Inc.)

障害者ランウェイ

その他

【総合司会】

元日本テレビアナウンサー 小倉 淳



【協賛企業】

プラチナスポンサー

株式会社資生堂(Shiseido Company, Limited)

PARIS MIKI HOLDINGS Inc.(「PARIS MIKI」)

株式会社フォーシスアンドカンパニー(FOUR SIS & CO.)



ゴールドスポンサー

ICHI EXCHANGE GLOBAL

RAIBY(株式会社RAIBY)

株式会社プロラボホールディングス(Pro Labo Holdings Co., Ltd.)



シルバースポンサー

RoseKnight(株式会社SEDY&Co)

株式会社Nwith



【ブースご出展】

ナチュラルハーモニークリニック表参道

株式会社プリアンファ

ニッポン・ミドルイーストコネクション株式会社

インフィニット・オーシャン(INFINITE OCEAN LLC)

A.ROBERT

株式会社プロラボホールディングス(Pro Labo Holdings Co., Ltd.)

【イベント詳細】

開催日:2025年8月28日(木)

📍 会場:EBiS303(東京都渋谷区恵比寿1-20-8)

⏰ 開場:16:00(VVIP,VIPはウェルカムシャンパンあり)|開演:18:00

🎟 参加費:

- VVIP:55,000円

- VIP:33,000円

- 一般:7,700円

- モデル枠:3,300円

展示ブースも自由にご覧いただけます。



また、アフターパーティーではビジネス交流の場としてもご活用いただけます。

📝 お申込みはこちら(https://biluce.net/admin/invitation)

この夏、“美しさの定義”が変わる瞬間を一緒に体感しませんか?

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

elite Japan 株式会社