【岡山大学】GISHW国際シンポジウムにて岡山大学がプレゼンテーションを実施

国立大学法人岡山大学

2025(令和7)年 8月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は、2025年7月18日、本学は大阪・関西万博のインテックス大阪会場で開催された、GISHW(The Global Initiative for Safety, Health, and Well-being)主催の国際シンポジウム「未来への贈り物 80億人の安全、健康、ウェルビーイング」において、「Creating the Ideal Workplace Together at the University」をテーマにプレゼンテーションを行いました。このシンポジウムは、万博史上初めて「安全、健康、ウェルビーイング」を主題に掲げ、7月16日から19日にかけて実施された国際的なプログラムです。



本学からは、那須保友学長、横井篤文副学長(グローバル・エンゲージメント担当)、学術研究院医療開発領域(岡山大学病院)の徳増一樹講師、学生支援課の中村美紀子課長、さらに学生代表として医学部医学科6年の寺島美優さん、グローバル・ディスカバリー・プログラム4年のLIN THU KHA HTAIKさんが登壇。教育・研究・学生支援、そして学生自身という多様な立場から、大学における「理想の働き場」について、それぞれの視点と経験をもとに発表しました。



発表では、本学が提唱する「理想の働き場 VA(場)」のコンセプトを紹介。那須学長と横井副学長は、大学が学びと労働の双方において、誰もが心理的安全性を感じられる環境づくりの重要性について語りました。特に、「誰もが自由に発言できる職場こそが理想である」とのメッセージが印象的に伝えられました。



徳増講師は、大学という環境で生きがいやウェルビーイングを実感するためには、個人のエンゲージメントを高める組織的な工夫が不可欠であると話しました。



中村課長は、学生支援の現場で向き合う課題や実践事例を紹介しながら、「一人ひとりが自分らしく、組織の中で力を発揮できるような大学を目指したい」と語りました。



学生による発表では、柔軟で多様な学びの機会や、国際的な環境が自己成長に与える影響について、One Young Worldにも参加した2人から、それぞれの体験に基づくリアルな声が共有されました。特に、LIN THU KHA HTAIKさんは「岡山で学んだ日本の文化を、世界の人々とつなぎたい」と力強く語り、自身の学びを将来に生かす決意を述べました。



質疑応答の時間には、参加者から「岡山の若者と地域をどう活性化させていくのか、努力を続けてほしい」といった激励の声も寄せられました。



本シンポジウムは、本学が掲げる「地域と地球の『ありたい未来の共創』」の実現に向けて考える機会となり、今後の国際的な連携や教育・研究のさらなる展開への大きな一歩となりました。



今後も本学は、グローバルな視点を取り入れた教育・研究を通じて、誰もがウェルビーイングを実感できる学びと働きの環境づくりに取り組んでいきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取り組みにご期待ください。

本学の取り組むべき未来の働き方について語る那須学長

本学での国際的な学びと経験を語る寺島さん

質疑応答で積極的に意見を交わす参加者

本学の登壇者らの集合写真

◆参 考

・EXPO 2025 大阪・関西万博

https://www.expo2025.or.jp/?openExternalBroesr=1

・Global Initiative for Safety, Health & Well-being at EXPO2025 and Beyond (GISHW)

https://gishw.com/ja/about-gishw-jp/#

・岡山大学One Young World(OYW)のホームページ

https://oneyoungworld.intl.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】G7倉敷労働雇用大臣会合応援事業 「私たちで創り上げる理想の働きVA(場)」 ~デジタル×レジリエンス×人財ウェルビーイング~を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001431.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学代表学生が「次世代リーダー・グローバル・サミットOne Young World」2024日本代表団報告会に出席しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002757.000072793.html

岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 広報課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL:086-251-7292

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14431.html

<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8745、086-251-8746

FAX:086-251-8748

E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop:https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS):https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年7月期共創活動パートナー募集中:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html