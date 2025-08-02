【セレッソ大阪】8/11(月・祝)新潟戦 WAKUWAKUステージ開催！スーパーマラドーナ、ダブルヒガシ 東さんが登場！
株式会社セレッソ大阪
実施日
タイムスケジュール
出演者
実施場所
長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)
詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20250811/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250811_special&utm_content=0802_web_prtimes
セレッソ大阪では2025シーズンも土日祝の試合を中心に、スタジアム場外でもWAKUWAKUを感じていただけるように「WAKUWAKUステージ」を開催いたします。第1部では、泉大津チアがパフォーマンスを披露！第2部では、メインMCにダブルヒガシ 東さんをお呼びしゲストとしてスーパーマラドーナのお二人、丸橋祐介アンバサダーが出演しスタジアム場外を更に盛り上げていただきます。
実施日
8月11日（月・祝）19:00キックオフ (ヨドコウ桜スタジアム)
2025明治安田J1リーグ第25節
セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟
タイムスケジュール
出演者
<第1部>
出演：泉大津チア
<第2部>
MC：ダブルヒガシ 東
出演：スーパーマラドーナ、丸橋アンバサダー
実施場所
長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)
※実施内容は変更になる可能性がございます
試合情報
詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20250811/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250811_special&utm_content=0802_web_prtimes