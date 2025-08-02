オンラインフードコート『デリステーション』夏の特大キャンペーン！2ヶ月間『送料無料』＆期間限定『2,000円OFFクーポン』も！
全国約200拠点・Uber Eats1000店舗を展開する『デリステーション』では、2025年3月にデリステーション公式サイトがリリースしました！
おかげさまで全国15の都道府県にて30店舗以上での展開がスタートしております！
今回、今年の猛暑をデリバリーで乗り切ろうという企画のもと、8月1日から2ヶ月間『送料無料』でサービスを提供させていただきます！
さらに、夏場限定として、3,500円以上のご注文で『2,000円OFFのクーポン』を配信中です！
※注文サイト：https://order.deli-station.jp/
【キャンペーン期間】2025年8月1日(金)～9月30日(火)まで、公式サイトからお得に注文しよう！
《キャンペーン概要》
・対象店舗：デリステーション 一部店舗（３３店舗）
・キャンペーン期間：２０２５年８月１日（金）～９月３０日（火）
・キャンペーン特典１.：デリバリーの送料無料（通常時は350円）
・キャンペーン特典２.：3,500円以上で2,000円OFF
※キャンペーンは公式サイトでの注文に限ります。
※キャンペーン特典２.は一回のみの適応となります。
※一部店舗では取り扱いブランドや商品が異なる場合があります。
※商品の品切れの際はご容赦ください。
※本キャンペーンは予告なく変更する場合があります。
デリステーション公式サイト導入店舗MAP
《対象エリア》
・北海道札幌市中央区周辺
・青森県八戸市周辺
・新潟県新潟市周辺
・石川県金沢市周辺
・埼玉県さいたま市浦和区周辺
・東京都港区、台東区、足立区、江東区、渋谷区、新宿区、世田谷区、練馬区周辺
・神奈川県横浜市神奈川区、横浜市都筑区、横浜市南区、厚木市、茅ケ崎市周辺
・千葉県千葉市中央区、市川市周辺
・愛知県名古屋市天白区周辺
・京都府京都市左京区周辺
・大阪府大阪市東淀川区周辺
・兵庫県神戸市東灘区、姫路市周辺
・広島県広島市西区、広島市安佐北区周辺
・福岡県福岡市中央区、福岡市博多区、久留米市周辺
・大分県別府市周辺
詳細を見る :
https://order.deli-station.jp/
人気ブランドのご紹介
《身体に優しいヘルシー料理カテゴリ》
「おいしく健康に！栄養バランスの取れた食生活を」・・・取り扱いブランド一例
鶏あえずタンパク
天才のタコライス
お玄さんのねばとろ丼
玄米ビビンバ 韓美菜（ハンヤチェ）
《ガツンと満たせ！肉料理カテゴリ》
「全お肉好き必見！週末はお肉で、贅沢なひと時を」・・・取り扱いブランド一例
肉テロ！肉たらしくてぎゅう
ワイルドステーキ&ジム飯 ブロビー
ハラミ&ローストビーフ タルビー
肉屋のハンバーグとガーリックライス
《心を満たす贅沢スイーツカテゴリ》
「おひとりでも家族でも！こだわりの逸品で、至福のひと時を」・・・取り扱いブランド一例
しっとりパンケーキ 恋するスフレ
アサイー&グリークヨーグルト GREEK DAYS
パフェBar「YORUYORU」
まめたまのアサイーボウル
※店舗ごとにより取り扱いブランドが異なりますので、詳細は注文サイトをご確認ください。
デリステーションについて
業界最多のマルチブランドのゴーストレストランFC「デリステーション」は、2025年2月にはサービス開始から累計250万食を突破し、加盟店舗数も全国で200店舗を突破！
これまで5年間で累計190ブランドの開発・運用のノウハウを蓄積し、商品開発とマーケティングを武器に高評価・高リピート率、手厚いアフターフォローを軸に展開中です。
会社概要
会社名：株式会社Wiaas（ウィアーズ）
所在地：東京都新宿区西新宿３丁目４－４ 新宿ワープ2F
代表者：盛永 哲志
設立：2019年6月13日
資本金：30,000,000円
事業内容：ゴーストレストラン 、フランチャイズ、クラウドキッチン、流通サービス、IT・コンサルティング事業
サービスサイト：https://deli-station.jp/
注文サイト：https://order.deli-station.jp/
コーポレートサイト：https://wiaas.jp/