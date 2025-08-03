『Levela presents BreakingDown16.5』のチケット販売開始
BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年8月10日（日）に開催する格闘技イベント『Levela presents BreakingDown16.5』の会場チケットおよびPPVチケットの販売を開始したことをお知らせいたします。
BreakingDown16.5では、10試合前後の実施を予定しています。大好評を博した大阪でのBreakingDown16に登場した選手をはじめ、今大会でも個性溢れる選手たちの対戦を多数ご用意。対戦カードは近日中に、朝倉未来チャンネルで発表いたします。
対戦カード発表は朝倉未来YouTubeチャンネルにて
https://www.youtube.com/channel/UCJZVj2iBrdvbNc416i0V-UA
会場チケットには、8月11日（月・祝）に開催予定のBreakingDown17オーディション観覧や前日記者会見の参加権など、プレミアムな特典がついた席もございます。その他、ケージ内や審査員席での写真撮影、特製ステッカー等も席種ごとに提供。BreakigDown公式アプリの有料会員の方々は、全試合無料で視聴が可能です。大阪大会を経て、ますます勢いを増すBreakingDownをぜひご覧ください。
■Levela presents BreakingDown16.5 大会概要
日時 ： 2025年8月10日（日）18:00開始予定（17:00開場）
会場 ：都内会場
主催 ：BreakingDown株式会社
冠協賛 ：株式会社Levela
公式サイト：https://breakingdown.jp/
チケット販売概要
会場観戦チケット
販売期間：販売中～公演日まで
販売場所：eplus 公式サイト内
URL：https://eplus.jp/bd16.5/
料金（税込）
VVIP席（ケージ横）：\165,000
VIP席 1列目～2列目：\110,000
SS席：\55,000
S席：\33,000
A席：\24,000
B席：\19,000
＜チケット特典＞
・BreakingDown16.5 特製ステッカー
・BreakingDown特性トレカ（ランダム）
・オーディション観覧権※1
・前日記者会見 参加権※2
・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※3
・大会終了後、審査員席で写真撮影 ※4
※1：VVIP席のチケットの特典です
※2：VVIP・VIP席・SS席のチケットの特典です
※3：VVIP・VIP席のチケットの特典です
※4：S席・SS席チケット限定の特典です
PPV（オンライン視聴）チケット
販売期間：販売中～8月17日(日)18:00まで
見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2025年8月17日(日) 23:59
販売場所：https://bdlive.jp/
料金（税込）
BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料
一般：980円
■『BreakingDown』とは
『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。
登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。
■BreakingDownホームページ/公式SNS
公式サイト ：https://breakingdown.jp/
公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/
公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown
■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード
AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown