【安満遺跡音楽祭】FINAL ARTIST LINE UP発表！

弊社が主催する、大阪府高槻市・安満遺跡公園を舞台とした新たな音楽フェス「安満遺跡音楽祭(略称:アマオト)」

FINAL ARTIST LINE UP発表を8月2日(土)20:00より開始いたします。

ニュース媒体、音楽系メディア、ブログ、SNS(X / Instagramなど)でのご紹介・ご掲載をぜひご検討いただけましたら幸いです。

下記に開催概要、出演アーティスト情報、チケット詳細を記載しております。

併せて画像やロゴなどをまとめたプレスキットもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

▼プレスキットDLリンク

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0RtYqqwuKHuQAqd8XX29HHz_Yyt77V

告知解禁日時:2025年8月2日(金)20:00



【安満遺跡音楽祭 FINAL LINE UPアーティスト】

2025年9月、歴史と緑が融合する安満遺跡公園にて開催される新たな都市型フェスティバル「安満遺跡音楽祭」。

FINAL ARTIST LINE UPとして以下4組の出演が決定いたしました。

Aru-2 w/ Asei Muraguchi

kojikoji

田島貴男(Original Love)

Nariaki Obukuro(DJ)

【チケット情報】

現在、一般入場券発売中!

■ 一般発売入場券:6,500円

販売開始:7月1日(火)

※各券種の詳細は、公式サイトにてご確認くださいませ。

【開催概要】

イベント名:安満遺跡音楽祭(略称:アマオト)

日程:2025年9月28日(日)

時間:10:00~18:30(予定)

出演:Aru-2 w/ Asei Muraguchi / kojikoji / さらさ(Trio set) / 田島貴男(Original Love) / 七尾旅人 / Nariaki Obukuro(DJ) / HIMI / Black petrol / YOUR SONG IS GOOD / YOGEE NEW WAVES (五十音順)

会場:安満遺跡公園・東の広場(大阪府高槻市)

主催:株式会社TRACE

企画・制作 : 株式会社ONE

■公式WEBサイト : https://amaotofes.com/

■お問い合わせ : info@amaotofes.com

