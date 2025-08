『崩壊：スターレイル』Ver.3.5「英雄は死ぬまでに」が8月13日（水）に正式リリース

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』のVer.3.5「英雄は死ぬまでに」を8月13日(水)にリリースすることを発表しました。Ver.3.5では、オンパロスのストーリー後半がいよいよ始まります。開拓者は新たな仲間と出会い、新たな敵や事件に立ち向かい、そして、よく知る友人たちの新たな姿を目の当たりにすることになります。さらに、セイレンスとケリュドラがプレイアブルキャラクターとして初登場し、オンパロスでの開拓の旅の続きを共に見届けてくれます。

前のバージョンのストーリーで、開拓者はファイノンと約束を交わし、「救世主」としての使命を引き受けました。そしてファイノンは、最も激しい怒りをもってナヌークに立ち向かい、鉄墓の進化を再び中断させました。しかし、旅はまだ道半ばであり、オンパロスの救済という難題は依然として避けては通れません。新たな開拓クエストでは、開拓者はキュレネと共に新たな永劫回帰へと足を踏み入れ、時を遡って千年前のオクヘイマへと向かいます--そこは、「法」の火種の所持者であり、アグライアの先輩でもあった、オクヘイマの女皇「カイザー」ケリュドラが政権を握っていた旧時代の世界です。

新たなプレイアブルキャラクター

Ver.3.5では、2人の強力なキャラクターが開拓者のパーティに加わります。まず登場するのは、聖都の騎士長セイレンスです。彼女は虚無の運命を歩む、物理属性の★5キャラクターです。持続ダメージ系のキャラクターと相性が良いセイレンスは、必殺技を発動すると、結界を展開します。結界が展開されている間、敵が持続ダメージを受けるたびに、セイレンスが付与した持続ダメージも追加で1回発動します。さらに、結界内では敵全体の攻撃力と防御力が低下します。また、セイレンスの通常攻撃・戦闘スキル・必殺技はいずれも、一定の確率で敵にランダムな持続ダメージ状態を付与できます。加えて、戦闘スキルは敵全体の被ダメージを増加させる効果を持ち、パーティ全体の火力をさらに底上げします。

もう一人の新たな仲間は、調和の運命を歩む風属性の★5キャラクター--ケリュドラです。彼女は「法」の火種の所持者であり、第一次火を追う旅を始めた人物でもあります。幼い頃からチェスに親しんできたケリュドラは、チェスで培った戦略を活かして計を巡らし、千手の先をも見通します。戦闘中、彼女の戦闘スキルは、自身以外の味方単体に強化可能な特殊効果「軍功」を付与します。「軍功」を付与された味方は攻撃力が上昇し、攻撃時に追加ダメージを与えることができます。戦闘が進むにつれて「軍功」の効果はさらに強化され、付与された味方が戦闘スキルを発動する際には、会心ダメージと全属性耐性貫通がアップします。さらに、その味方の戦闘スキルの効果が追加で1回発動し、全体の火力を大きく高めます。そして、ケリュドラが必殺技を発動すると、敵全体にダメージを与えると同時に、チャージを獲得して継続的なサポートを提供します。

さらに、星核ハンターである限定★5キャラクター、カフカと銀狼が、Ver.3.5の前半および後半のイベント跳躍でそれぞれ復刻されます。彼女たちは引き続き、開拓者の強力なサポーターとして共に戦い、来るべき数々の挑戦に立ち向かってくれることでしょう。

また、Ver.3.5では、新たなマップ「終わらぬ宴の都市」スティコシアを体験することができます。あわせてストーリーも重要な転換点を迎え、開拓者はライコスと正面から対決することになります。この強敵は、2つの形態を切り替えながら戦い続けます。この対決を通じて彼の正体と真の目的が徐々に明らかになっていくでしょう。

新しいイベント

Ver.3.5には、新キャラクターや豊富なストーリーだけでなく、楽しい新イベントも多数用意されています。イベント「黄金の迷境食堂」では、開拓者は黄金裔たちと共にエリュシオンでレストランを経営し、迷路迷境の妖精たちに美味しい料理を提供しながら、荒廃した店舗を再建していきます。レストランでは、開拓者は「店長」として適切な経営を行い、妖精のお客様から好評を得ることを目指します。また、イベント「古いボトルと新たな友」では、開拓者は再びバー・ナイトメアのゲストバーテンダーとして「ドリンクの調合」を行うことになります。おなじみの仲間たちもバーに訪れ、心温まるひとときを一緒に過ごせるでしょう。

また、Ver.3.5では、コラボキャラクターのボイスを部分的に切り替えられる機能が実装されます。開拓者は、マップ上でのボイスや育成時のボイスを原作ボイスに自由に切り替えることができ、より没入感のある体験を楽しめるようになります。さらに、『崩壊:スターレイル』は今年のgamescomにも出展予定です。出展期間中にご来場いただくと、ノベルティを入手することができます。ぜひお立ち寄りください。出展の詳細については、今後の公式SNSでの発表をご確認ください。

『崩壊:スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。

『崩壊:スターレイル』について

『崩壊:スターレイル』は新たなスペースファンタジーRPGです。主人公は強大な力を持つ「星核」を埋め込まれ、「開拓者」となり星々を旅することになります。そして「星神」の秘密を探りながら、「星核」がもたらす災いを解決していきます。本作では、神話の要素とSFの遺伝子を繋ぎ合わせた未知なる世界を描いています。果てしない宇宙には異なる文化や地形、独特の風習を持った世界が存在し、プレイヤーの探索を待っています!ゲーム好きには馴染みのあるターン制バトルや個性豊かな仲間たち、そして、没入感のあるストーリーで驚きと出会い、美しい背景や浪漫に満ちた銀河の冒険を紡ぎ、プレイヤーに提供します。

HoYoverseについて

HoYoverseは世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは『原神』、『崩壊:スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、さまざまなエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティがHoYoverseのサービスの核心です。私たちは全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境の提供に心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作ならびに技術研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

