GYROAXIA LIVE 2025 - FANFARE - 開催報告

株式会社ブシロード

2025年8月2日(土)、TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)にて

【GYROAXIA LIVE 2025 - FANFARE -】(主催:株式会社ブシロードミュージック)を開催。

アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」。

2025年内で無期限活動休止を発表をした本プロジェクトから、GYROAXIAの活動休止前ラストとなるワンマンライブが開催された。

アンコールを含めて全21曲を披露。本編ラストのライブタイトルにもなっている「FANFARE」では過去のライブ映像のダイジェストが映し出され、さらには会場みんなで歌唱をする場面などもありエモーショナルな一夜となった。メンバーへの歓声は最後まで鳴り止まなかった。

本公演は国内配信も実施。アーカイブ期間は8月8日(金)23:59までとなっている。

■公演概要

公演名:GYROAXIA LIVE 2025 - FANFARE -

日時:2025年8月2日(土)

開場 17:00 / 開演 18:00

会場:TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)

出演:GYROAXIA

旭 那由多:小笠原 仁、里塚賢汰:橋本真一、美園礼音:真野拓実、曙 涼:秋谷啓斗、界川深幸:宮内告典

詳細:https://argo-bdp.com/live/post-40804/

■セットリスト

M1. GET MYSELF

M2. EGOIST

M3. BREAK IT DOWN

M4. Existence

M5. NEW ERA

M6. Unshakeable

M7. 深淵のアルゴリズム

M8. GETTING HIGH

M9. DANCING PARANOIA

M10. Breaking the ROCK!!

M11. Mother Planets

M12. FAR AWAY Acoustic Ver.

M13. ALL MY PARTS Acoustic Ver.

M14. REVOLUTION

M15. IGNITION

M16. SCATTER

M17. MANIFESTO

M18. FANFARE

EN1. LIAR

EN2. Freestyle

WEN. MANIFESTO

■セトリプレイリスト公開中

各音楽配信サービスにて、「GYROAXIA LIVE 2025 - FANFARE -」のライブセットリストプレイリストを公開中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/FANFAREpr

※一部楽曲を除く



■配信視聴チケット

受付期間:~8月8日(金)21:00

アーカイブ期間:~ 8月8日(金)23:59まで

受付URL: https://eplus.jp/250802gyroaxia/st/

※海外配信なし

■今後のライブ情報

2025 年内で無期限活動休止を発表されたfrom ARGONAVISプロジェクト。

本プロジェクトの活動休止前ラストとなる、Argonavisのワンマンライブが11月2日(日) LINE CUBE SHIBUYAにて開催!お見逃しなく!

その他、公演詳細は後日お知らせ予定:https://argo-bdp.com/live/post-40808/

■「from ARGONAVIS(フロムアルゴナビス)」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris(ファントムイリス)」「風神RIZING!(フウジンライジング)」「εpsilonΦ(イプシロンファイ)」「ST//RAYRIDE(ストレイストライド)」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。



from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/



※ご紹介いただく際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ARGONAVIS project.

Photographer:西槇太一