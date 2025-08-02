世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」とのコラボオーディション『TIF de Debut 2025』から「Pastel Closet（パステルクローゼット）」がデビュー！

株式会社TWIN PLANET

この度、2025年4月より開催していたアイドルオーディション『TIF de Debut 2025』の合格者8名によって、アイドルグループ「Pastel Closet（パステルクローゼット）」が誕生し、8月2日(土)「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」にて初パフォーマンスを行いました。

開催15周年を迎える世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」とコラボレーションしたアイドルオーディションでは、これまで「Sweet Alley」「可憐なアイボリー」「高嶺のなでしこ」「Ma'Scar'Piece」を輩出。

今回の『TIF de Debut 2025』は、「iLiFE!」を筆頭に現在アイドルシーンで強い存在感を示す『HEROINES』と、新世代の王道アイドルグループとして目覚ましい活躍を見せる「Jams Collection」をプロデュースする『アップダンス・エンターテインメント』とタッグを組み、次世代のアイドルグループの創出を目指してまいりました。

「Pastel Closet」のメンバーになった、安斎みのり（あんざい みのり・22歳）・柑乃あい（かんの あい・13歳）・篠原さくら（しのはら さくら・17歳）・澄原 夏帆（すみはら かほ・21歳）・仁科美都（にしな みつ・21歳）・花木舞花（はなき まいか・20歳）・雛城ののか（ひなき ののか・18歳）・幸野れいあ（ゆきの れいあ・18歳）はそれぞれ、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」のステージで堂々としたパフォーマンスで観客を魅了。初ライブを大いに盛り上げました。

「Pastel Closet」は、今後「開けるたび、トキメキあふれる⋆.˚⊹⁺」をコンセプトに、『アップダンス・エンターテインメント』に所属し、『HEROINES』の一員として活動してまいります。

「Pastel Closet」オフィシャルX：https://x.com/Pasclo_official(https://x.com/Pasclo_official)

■Pastel Closet メンバー プロフィール

安斎みのり（あんざい みのり）

担当カラー：パープル

誕生日：2003年7月24日

Xアカウント：@Pastel_minori （https://x.com/Pastel_minori）





柑乃あい（かんの あい）

担当カラー：イエロー

誕生日：2012年1月20日

Xアカウント：@Pastel_ai （https://x.com/Pastel__ai）





篠原さくら（しのはら さくら）

担当カラー：ピンク

誕生日：2008年2月25日

Xアカウント：@Pastel_sakuraa_ （https://x.com/Pastel_sakuraa_）





澄原 夏帆（すみはら かほ）

担当カラー：エメラルドグリーン

誕生日：2004年3月27日

Xアカウント：@Pastel_kaho （https://x.com/Pastel_kaho）

仁科美都（にしな みつ）

担当カラー：ホワイト

誕生日：2003年9月25日

Xアカウント：@Pastel_mitsu （https://x.com/Pastel_mitsu）

花木舞花（はなき まいか）

担当カラー：オレンジ

誕生日：2004年10月26日

Xアカウント：@Pastel_Maika （https://x.com/Pastel_Maika）

雛城ののか（ひなき ののか）

担当カラー：ブルー

誕生日：2007年8月1日

Xアカウント：@Pastel_nonoka_ （https://x.com/Pastel_nonoka_）

幸野れいあ（ゆきの れいあ）

担当カラー：レッド

誕生日：2007年1月31日

Xアカウント：@Pastel_reia（https://x.com/Pastel_reia）

■『TIF de Debut 2025』概要

アンバサダー：HEROINES・Jams Collection

パートナー ：

・Special Partner

TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック

・Partner

アップダンス・エンターテインメント株式会社、株式会社imaginate、SHOWROOM株式会社

制 作 ：株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞

■「TOKYO IDOL FESTIVAL」とは

2010年より開催され、15周年を迎えた世界最大のアイドルフェス。

2024年の総観客数は約80,604名を記録し、2025年は215組以上のアイドルがラインアップ。

「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」

日 程：2025年8月1日(金)、2日(土)、3日(日)の3日間

会 場：お台場・青海周辺エリア

主 催：TOKYO IDOL PROJECT