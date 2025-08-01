明治大学政治経済学部が8月7日（木）に政策学科創設キックオフシンポジウムを開催課題解決のプロが語る政策～自治体・政府・街づくりの視点から～
明治大学政治経済学部は8月7日（木）駿河台キャンパスでのオープンキャンパスのプログラムの一環として、政策学科創設キックオフシンポジウム「課題解決のプロが語る政策～自治体・政府・街づくりの視点から～」を開催します。
登壇者として、大野 元裕 埼玉県知事と末宗 徹郎（一財）地域総合整備財団理事長・元復興庁事務次官をお招きし、野澤 千絵 政治経済学部教授とパネルディスカッションをとおして国・県・研究者のそれぞれの立場から、政策の必要性・重要性やその楽しさ・難しさ等について議論します。また、人口減少時代やグローバル化の中での公民連携の必要性と今後の展望について語ります。
明治大学政治経済学部では、2026年4月に新学科「政策学科」が創設されます。今回は、そのキックオフシンポジウムとして、将来、政策を学びたい高校生へ向けてのメッセージをお届けする予定です。
日 時：2025 年8 月7 日(木)14:50～16:00
場 所：明治大学駿河台キャンパス リバティタワー1 階 リバティホール（1013 教室）
申込方法：
メディア関係者・自治体関係者の方は、
下記＜メディア関係者・自治体関係者参加申込先＞へ事前申込みをお願いします。
【申込締め切り：8月6日（水）17:00】
✼高校生等一般の方が参加をご希望される場合は、
明治大学駿河台オープンキャンパス（８月７日開催分）への事前参加登録が必要です。
詳細は、明治大学「入試総合サイト（https://www.meiji.ac.jp/exam/）」をご覧ください。
✼明治大学学生の方は、リバティタワー入り口で学生証を提示すれば入構できます。
＜プログラム・登壇者＞
【開会】14:50
開会挨拶：牛山 久仁彦 明治大学政治経済学部教授（政策学科設置準備委員長）／専門分野：行政学
【シンポジウム】
登壇者：
大野 元裕 埼玉県知事
末宗 徹郎 （一財）地域総合整備財団理事長・元復興庁事務次官
野澤 千絵 明治大学政治経済学部教授（政策学科設置準備委員）／専門分野：都市政策
司 会：柴田 有祐 明治大学政治経済学部専任講師（政策学科設置準備委員）／専門分野：産業政策
【閉会】16:00（予定）
＜メディア関係者・自治体関係者参加申込・お問い合わせ先＞
明治大学政治経済学部事務室
TEL：03-3296-4173
メールアドレス：seikei@mics.meiji.ac.jp
【この記事に関連するページ】
・政治経済学部ホームページ https://www.meiji.ac.jp/seikei/index.html
・明治大学政治経済学部が２０２６年４月に「政策学科（仮称）」を新設 ～民間企業や公的機関で活躍する 課題解決のプロフェッショナルの養成を目指して～（2024年11月5日 プレスリリース）
https://www.meiji.ac.jp/koho/press/2024/mkmht000001vlvm7.html