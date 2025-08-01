大和エネルギーで最大となるオンサイトPPA方式の太陽光発電所「DREAM Solar 愛知岩塚」を稼働開始（ニュースリリース）

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和エネルギー株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：東 武）は、名古屋市の物流施設の屋根上において、当社最大となるオンサイトPPA(※1)方式の太陽光発電所「DREAM Solar 愛知岩塚」を2025年8月１日より稼働開始しました。

※1．建物所有者から賃借した屋根や同一敷地内に第三者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力を当該建物の入居企業に有償供給する仕組みのこと。PPAとは、Power Purchase Agreementの略。

【「ロジポート名古屋２」に設置された「DREAM Solar 愛知岩塚」】

当社は、再生可能エネルギーの普及を加速させるため、2022年より、初期投資不要で再生可能エネルギー導入を可能にするオンサイトPPA事業を展開しています。

この事業では、発電事業者およびEPC事業者（設計・調達・建設）として、企業などが保有する敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を需要家へ供給します。高圧部門の単独発電事業者(※2)として、国内最大級(※3)の発電容量（合計値）を有しており、その実績から太陽光発電設備に関するノウハウを活かし、施工からメンテナンスまで一気通貫でサービスを提供しています。こうした当社の取り組みの成果として、オンサイトPPA方式では全国21カ所、合計23MW（2025年8月1日時点）の太陽光発電設備を運営しています。

今回稼働を開始した「DREAM Solar 愛知岩塚」は、オンサイトPPA方式として当社最大であり、マルチテナント型物流施設「ロジポート名古屋2」(※4)の屋根上に設置され、設置工事は建物と同時に竣工しました。設置面積は15,610平方メートル （約4,722坪）にわたります。発電容量は約2.4MW、初年度の年間発電量は約289万kWhを見込んでおり、年間で約1,136トンのCO2排出量削減に貢献します。これは一般家庭約690世帯分(※5)の年間電力使用量に相当します。発電量が本施設の消費電力量を上回った場合に発生した余剰電力は、FIP（Feed-in Premium）制度(※6)を活用し、電力会社の系統を通じて提携企業（オフテイカー）へ売電します。

当社は今後も、脱炭素社会の実現と企業の持続可能な発展に貢献するため、再生可能エネルギーのさらなる 拡大に積極的に取り組んでまいります。

※2. 自ら発電設備を所有し、そこで発電した電気を電力会社や電力市場、需要家に販売する事業者のこと。

※3．出典：（株）資源総合システム作成のPV発電事業最前線7月号（2025年6月総括）より引用（経産省公表の事業計画認定情報より資源総合システムが作成）。

※4．ラサール不動産投資顧問株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥村 邦彦）および株式会社NIPPO（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和田 千弘）が特定目的会社を通じて名古屋市中村区に共同開発したもの。

※5．エネルギー白書2023年版より29,913MJ/世帯のうち電気50.3％として4,180kWh/世帯・年の前提。（計算式29,913MJ/(3.6MJ/kWh)×0.503＝4,180kWh/世帯・年）

※6．再エネ事業者が発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で販売した際に、基準価格（FIP 価格）と参照価格（市場価格をベースに設定）の差額がプレミアム額として交付される制度。

【発電所概要】

発電所名称：DREAM Solar 愛知岩塚

所在地：愛知県名古屋市中村区岩塚町竜子田11-3

屋根面積：19,465平方メートル

設置面積：15,610平方メートル

発電事業主：大和エネルギー株式会社

設計・施工：大和エネルギー株式会社

着工：2025年2月17日

竣工：2025年6月30日

発電出力（ＤＣ）：2,389 kW

年間予定発電電力量：約289万kWh／年

ＣＯ2削減量：約1,136t／年

【施設概要】

施設名 ：ロジポート名古屋２

敷地面積：40,012平方メートル (約12,103坪)

延床面積：80,865平方メートル (約24,461坪)

【大和エネルギーについて】

本社所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 あべのハルカス33階

代表者：代表取締役社長 東 武

会社ＵＲＬ：https://www.daiwa-energy.com/

事業内容：再生可能エネルギーに関する事業及び設計施工、省エネルギーに関する事業及び設計施工 ほか

大和エネルギーは、EPC事業者として296件、305MW（2025年8月1日時点）の太陽光発電設備施工実績を持ち、また発電事業者として全国に172カ所、295MW（2025年8月1日時点）の太陽光発電所で事業を行っております。