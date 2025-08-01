スタディスト、タイ・バンコクにて「人口14億人×GDP成長率7.0%！今こそ狙うべきインド進出の法務完全攻略セミナー」を開催

株式会社スタディスト

企業のオペレーション改革を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、2025年8月22日（金）にタイ・バンコクにて、One Asia 法律事務所と共催で「人口14億人×GDP成長率7.0%！今こそ狙うべきインド進出の法務完全攻略セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、タイに拠点を置く日系企業の皆様に向けて、インド進出時の法務制度の基礎から最新の実務情報まで包括的に解説し、成功への道筋を提示いたします。

開催の背景

世界第1位の人口14億人を有するインドは、2025年の実質GDP成長率が主要国中トップの7.0%と見込まれており、今まさに「ビジネス拡大の最前線」として注目されています。インド政府は今後3年でGDPを5兆ドルに押し上げ、世界第3位の経済大国になる目標を掲げており、この巨大市場への参入は企業成長の重要な戦略となっています。しかし、海外展開を成功させるためには、法務リスクの回避と並んで、業務の属人化を防ぐ組織体制の構築が不可欠です。新市場への進出時こそ、業務プロセスの標準化と組織全体での知識共有が成功の鍵を握ります。

開催概要

日時：2025年8月22日（金）タイ時間16:00～19:00

形式：現地開催

会場：Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park 21F（952 Rama IV Rd, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand）

Map：https://maps.app.goo.gl/3UJ99vF2Pq4GJYdz5

募集人数：40名

参加費：無料

申し込み：以下よりお申し込みください

お申し込みはこちらから :https://biz.teachme.jp/event/250822_seminar_india_legal_strategy/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal&utm_campaign=250822seminar

登壇者（敬称略）

ONE Asia法律事務所

パートナー弁護士

吉田 重規

2011年弁護士登録。日本国内の大手スポーツメーカー法務部で、M&A・新規事業等のサポート、国内外子会社管理、各種紛争案件、株式関係業務その他企業法務全般に従事。2018年4月にOne Asia加入後は、東南アジアを中心に、金融・インフラ・製造業等の幅広い業種の日系大手企業の進出・M&A・JV、現地子会社管理、紛争処理案件、コンプライアンス対応等を多数手掛ける。

Studist (Thailand) Co.,Ltd.

Managing Director

豆田 裕亮

早稲田大学大学院理工学研究科修了。株式会社インクスにて大手自動車メーカーの設計製造コンサルティングに従事し、その後、2007年に同社経営企画室。2009年には日本初のBtoCオンライン3Dプリントサービス事業を立ち上げ。2011年に株式会社スタディストに参画。同社執行役員CMOを経て、2018年1月より同社執行役員／グローバル事業部部長。2018年9月より現職。

株式会社スタディスト 会社概要

所在地：東京都千代田区神田錦町１-６ 住友商事錦町ビル９階

設立：2010年3月19日

資本金：10,320万円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役CEO 鈴木 悟史

事業内容：法人向けのクラウドサービス、コンサルティングサービスの提供

ウェブサイト：https://studist.jp/

お問い合わせ先

株式会社スタディスト

担当：マーケティング本部 朝岡

電話：050-1744-3760

問い合わせ先：https://teachme-biz.com/ja/contact-jp/