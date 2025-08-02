i-dle、日本ツアー楽天チケット1次先行抽選受付が８月5日(火)18時より開始!!Trip.comでの海外向けチケット販売も同日より開始。
i-dle(読み：アイドゥル)がグループ初となる日本ツアーの楽天チケット1次先行抽選受付をスタートさせる。
本公演は、2025年10月4日(土)・10月5日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナを皮切りに、10月18日(土)・10月19日(日)に兵庫・GLION ARENA KOBEの２都市で開催が決定。
楽天チケット1次先行 (抽選)は、2025年8月5日(火)18時00分から8月17日(日)23時59分まで申し込みが可能。FCチケット先行でも多数の応募があった為、今回も多くの応募が予想される。さらに、Trip.comを通じて海外向けチケット先行の申し込みも実施。期間は8月5日(火)18時00分から９月10日(水)23時59分までとしていて、海外のファンもライブチケットの購入ができる。
i-dleは、8月に日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」にて16日(土)に東京、17日(日)大阪への出演も控えており、10月のツアー開催前から活発な日本活動を行う予定だ。
【公演情報】
■公演タイトル
「i-dle first japan tour (仮称)」
■開催日時
埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2025年10月４日（土）開場16:30 / 開演18:00
2025年10月５日（日）開場15:30 / 開演17:00
兵庫・GLION ARENA KOBE
2025年10月18日（土）開場17:00 / 開演18:00
2025年10月19日（日）開場16:00 / 開演17:00
■会場
埼玉・さいたまスーパーアリーナ
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８
(https://www.saitama-arena.co.jp/)
兵庫・GLION ARENA KOBE
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町２－１
(https://www.totteikobe.jp/)
※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。
【チケット販売概要】
■チケット料金
一般チケット (全席指定)：14,300円(税込)
■チケットスケジュール
<楽天チケット1次先行 (抽選)>
受付期間：2025年8月5日(火) 18:00～2025年8月17日(日) 23:59
当落発表・入金期間：2025年8月21日(木) 18:00～2025年8月25日(月) 23:59
楽天チケット1次先行 (抽選)受付リンク：https://r-t.jp/i-dle
※楽天チケット1次先行(抽選)販売以降のチケット販売開始日・販売方法などの詳細は決まり次第、改めてご案内予定。
< Trip.com海外チケット販売ページ (Trip.com Group Priority Booking Page)>
[Trip.com Group Priority Booking]
Trip.com Group Priority Booking Period: 5 Aug 2025 18:00 (JST) ~ 10 Sep 2025 23:59 (JST)
[Saitama Super Arena, Show Date: 4-5 Oct 2025]
Trip.com (International Users) Booking Link: https://hk.trip.com/t/idlejapan2025-saitama
Ctrip (Mainland Chinese Users) Booking Link: https://sdp.ctrip.com/?aSxhvP2CAFF
[Glion Arena Kobe, Show Date: 18-19 Oct 2025]
Trip.com (International Users) Booking Link: https://hk.trip.com/t/idlejapan2025-kobe
Ctrip (Mainland Chinese Users) Booking Link: https://sdp.ctrip.com/?lJ7HicF23C8
主催：VT CUBE JAPAN株式会社
企画・制作：CUBE ENTERTAINMENT / VT CUBE JAPAN株式会社
制作協力：株式会社ワーナーミュージック・ジャパン /
株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ / 株式会社THE STAR JAPAN
運営：株式会社インタラクティブメディアミックス /
【埼玉】iTONY INTERNATIONAL / SOGO TOKYO 【神戸】キョードーグループ
■i-dle JAPAN OFFICIAL SITE
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写真提供 = CUBE ENTERTAINMENT