株式会社CHRISTINA JAPAN、グループ経営体制へと移行し、新たに 「株式会社INFINIX HOLDINGS」を設立。

株式会社CHRISTINA JAPAN

株式会社CHRISTINA JAPAN (本社:東京都品川区、代表取締役:森 翔太) は、事業拡大とグループ全体の経営効率向上を目的に、2025年8月1日付でホールディングス体制へ移行し、新たに「株式会社INFINIX HOLDINGS(インフィニックス ホールディングス)」を設立いたしました。

これに伴い、株式会社CHRISTINA JAPANは株式会社INFINIX HOLDINGSの100%子会社となり、国内におけるスキンケアブランド「CHRISTINA(クリスティーナ)」の展開および販売事業を担当いたします。今後は、新体制のもと、グループ全体の中長期的な成長と経営資源の最適化を図り、一層の企業価値向上を目指してまいります。

企業理念

ステートメント

夢の集まる場所、夢が叶う場所

ミッション

私たちINFINIXは、

限界を超えて挑戦し続けることで、まだ見ぬ人の可能性を追求し、

すべての人と

社会・地球へイノベーションをもたらし、

心からの喜びと感動を届ける。

ホールディングス関連図

事業の拡大とともに、より柔軟かつ専門性の高い経営体制が求められる中、今後のさらなる成長戦略を見据えた経営基盤の強化を目的として、この度のホールディングス体制化に至りました。

事業紹介

株式会社CHRISTINA JAPAN

事業内容

エステティック&スキンケア事業

イスラエル発スキンケアブランド「CHRISTINA (クリスティーナ) 」の日本総代理店

ステートメント

ONE BEAUTY MANY SMILES

一つの美から広がる笑顔

ミッション

わが社は、世界最高品質のスキンケアと上質な接客サービスで、人々の肌、人生に美と感動を与え、笑顔の輪を広げることで社会に貢献することを目的とする

ブランドサイト:https://christinajapan.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/christinajapan/

株式会社ISOV JAPAN

事業内容

メディカルスキンケア事業

韓国発医療専売スキンケアブランド「ISOV (アイソブ) 」の日本総代理店

ミッション

わが社は、世界最高品質のスキンケアと上質な接客サービスで、人々の肌、人生に美と感動を与え、笑顔の輪を広げることで社会に貢献することを目的とする

ビジョン

ISOVを日本の常識に。

ドクターズコスメのスタンダードを塗り替え、価値と言頼で選ばれるブランドへ。

ブランドサイト:https://isov-japan.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/isovjapan/

肌と人生をつなぐ、プロフェッショナルケア。

私たちは、美容医療の現場と真摯に向き合い、すべての人の“美しくありたい”という想いを支えたいと考えています。医療現場の声から生まれたISOVは、肌のメカニズムに基づき、結果にこだわって開発されたプロフェッショナルスキンケアです。私たちは単なる販売ではなく、クリニック様と患者様に“本当に必要なもの”を届ける責任を持ち活動しています。「肌が変われば、人生も変わる。」その瞬間に立ち会えることが、私たちの何よりの喜びです。ISOVを通じて、多くの方の人生に前向きな変化をもたらせるよう、情熱と誠意をもって挑戦を続けてまいります。

株式会社ISOV JAPAN マネージャー 櫻井 翔

株式会社WELLAFLOW

事業内容

エステティック&スキンケア事業

スイス発ボディケアブランド「PAUL SCERRI (ポール・シェリー) 」の日本代理店

ミッション

熱中できる人生を、すべての人に。

私たちは、“持続可能なウェルビーイング”を軸とし、人が本来持つエネルギーと美しさがあふれる社会の実現を目指します。 商品・サービスそして人との出会いを通じて、自分らしい情熱を見つけるきっかけを提供し続けます。

ビジョン

ポール・シェリー市場で売上1位を獲得し、ボディケア市場を牽引する存在となる。

ブランドサイト:https://x.gd/thydv

公式Instagram:https://www.instagram.com/wellaflow_the_authentic/

株式会社WELLAFLOW 代表 藤井 智子日常に寄り添う、心と体のウェルビーイング。

「持続可能なウェルビーイング」を掲げ、ポールシェリー製品を通じて皆さまの心と体の健康に寄与するために会社を設立しました。私たちは、エステサロンでのボディケアが日常の一部として定着し、自分の心身と向き合う時間が自然に生活に溶け込む社会を目指します。心と体のバランスが整うことで人は本当の意味で「自分らしく」生きることができる。そして、自分の情熱を注げる何かと出会ったとき、人は内側から輝き出します。WELLAFLOWは、そんな人生の土台を支える存在でありたいと思っています。

株式会社N Vec

2022年10月22日にオープンした、東京 港区に構えるヴィーガンベーカリーショップ2025年8月31日に待望の2店舗目となる、東京 下北沢にてオープンするコラボヴィーガンベーカリーショップ

事業内容

飲食事業(ヴィーガン)

動物性原料を使用しないヴィーガンパンや焼き菓子の製造・販売

ミッション

「やさしさを、当たり前に。」

私たちは、地球や自然に最も負荷が少なく、最も人に健やかで、全ての生き物に思いやりある選択を、毎日の食卓の“当たり前”に変えていきます。 新しい食文化を通して、人と地球がともに豊かに生きられる未来を創ります。

ビジョン

VEGAN is not a trend - it's the future. 私たちは、VEGANを「選択肢」から「当たり前」へと変えていきます。 その道を切り拓き、世界を導く存在になります。明るく、元気な地球で。 すべての人が笑って生きる未来を実現する。それが、N vecの目指す未来。

公式Instagram:

Tecorgentil https://www.instagram.com/tecorgentil/

TOKYO VEGAN BAKES https://www.instagram.com/tokyoveganbakes/

ヴィーガンを日常に、パンでつなぐ幸せ。

私たちは「ヴィーガンは特別ではなく、日常の当たり前に」を目指し、100%ヴィーガンのベーカリーを展開しています。ただ動物性原料を使わないのではなく、素材や製法にこだわり、「ヴィーガンだからこそ食べる価値のあるパン」を追求。食の制限やライフスタイルの違いを越えて、誰もが「選べる楽しさ」を感じられるパンをお届けしています。香り、空間、接客、そして手に取る喜びまで、心豊かな時間を創る存在でありたいと考えています。

株式会社N Vec Te cor gentil 店長 四宮 ゆい

株式会社INFINIX HOLDINGS 代表インタビュー

株式会社INFINIX HOLDINGS 代表取締役 森 翔太

―― なぜ今、ホールディングス体制化という決断をされたのでしょうか?

私たちがホールディングス化に踏み切った背景には、事業の多角化と、それに伴うグループ全体の経営効率の最大化という大きな目的があります。

これまで私たちは、「美と健康」に関わる領域で、複数のブランドやサービスを展開してきました。その中で、各事業の個性やスピード感をさらに引き出すためには、それぞれの意思決定や戦略立案をより柔軟にできる体制が必要だと感じていました。ホールディングス体制化は、そのための一つの手段であり、成長をさらに加速させるための土台づくりでもあります。

―― 株式会社INFINIX HOLDINGS(インフィニックスホールディングス)が目指す今後の戦略について教えてください。

ホールディングス化によって、各事業会社が自律的に動ける体制が整います。これにより、現場の声をより速く経営に反映できるだけでなく、ブランドごとの世界観や価値提案を磨き続けることが可能になります。

今後は、国内の美容・ウェルネス市場における基盤をより強化すると同時に、海外展開にも本格的に取り組んでいきます。また、デジタル領域との融合や、テクノロジーを活用した新たな顧客体験の創出にも力を入れていく予定です。

―― 代表 森が描く未来、目指す姿とは?

私が目指しているのは、単なるビジネスの成功ではありません。私たちの提供するプロダクトやサービスを通じて、一人ひとりが「自分らしく活き活きと生きられる社会」をつくっていくこと。それが私たちの存在意義だと考えています。

美や健康は、決して一過性のトレンドではありません。人の生き方そのものに深く関わるテーマです。だからこそ、私たちは一時的な成功ではなく、持続的な価値を創造し続ける企業グループでありたい。ホールディングス体制化は、その志を実現するための新たなステージです。

今後の展望

株式会社INFINIX HOLDINGSは、グループ企業それぞれの専門性と自立性を活かしながら、経営戦略の一元化と機動的な意思決定を可能にすることで、新たな価値の創出と企業価値の最大化を目指します。また、日本から世界を見据えたグローバル成長を加速させるために、安定と挑戦を両立した経営基盤を構築し、次世代に繋がる持続可能な事業運営を推進してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社INFINIX HOLDINGS

ブランドマーケティング本部 広報担当 星野

TEL:03-6812-9867

Email:info@christina-japan.com