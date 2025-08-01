2025年SMBエクセレント企業賞受賞企業が決定/上半期50社公開

一般社団法人企業価値調査機構

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）（https://smbexcellentcompany.com/）が運営する2025年SMBエクセレント企業賞の受賞企業が決定し、上半期50社を公開。

SMB Excellent AWARDとは？

2022年日本GDP成長率は前年比1.8%「世界157位」。少子高齢化により2050年には日本の人口は1億人を下回る予測。世界第3位の経済大国日本は、窮地に立たされている。





周知の通り、「人的資本経営」 が発表され上場企業を対象に日本の生産性向上のため、人を資産として可視化する方向へ舵をきった。「人」の生産性、魅力を最大化する狙いだ。しかし、上場企業だけではない。魅力ある企業はSMB領域（Small to Medium Business中小～中堅企業群の総称）にも数多くあるはずだ。全国300万社以上の中からピックアップし、日本の未来を応援をしていく。

受賞企業 一覧（敬称略)

＜教育＞

東北バイオエンジニアリング株式会社 https://tohokubio.com

＜DX＞

株式会社AIBOT https://ai-bot.co.jp/

＜ライフプランニング＞

株式会社SUP https://www.sup2024.com/

＜HR＞

株式会社IXMILE https://ixmile.jp/

＜ホームページ制作＞

マーカーネット株式会社 https://www.markernet.co.jp/

＜美容/デンタルケア＞

イーリス株式会社 https://iris.fit/

＜ECサイト＞

福岡ECサイト株式会社 https://fukuoka-ecsite.co.jp/

＜セールスプロモーション＞

株式会社Blue https://g-blue.co.jp/

＜医療コンサルティング＞

ATK Group株式会社 https://atk-group.jp/

＜リノベーション＞

linea株式会社 https://www.linea.casa/

＜WEBマーケティング＞

株式会社パルティータ https://partita.co.jp/

＜DXコンサルティング＞

株式会社ビジョン・コンサルティング・デジタル https://vc-digital.com/

＜建設＞

長谷川建設株式会社 https://www.haseken.jp/

＜ゲーム制作＞

有限会社ユニコーンジャパン https://www.unicorn-japan.co.jp/

＜ビルメンテナンス＞

株式会社NBSマネジメント https://nbsm.co.jp/

＜飲食＞

XeroJapan株式会社 https://salaspa.com/

＜青果＞

合同会社Lifestyle Design https://www.yaoya-cafe-happy-vegetable.com/

＜金物取付＞

株式会社立島工業 https://www.tateshimakogyo.com/

＜工作機械＞

大栄産業株式会社 https://www.daiei8181.co.jp/

＜物流＞

後藤運送株式会社 https://goto-transport.com/

＜防水工事＞

秀栄建設株式会社 https://shueikensetsu.com/

＜不動産コンサルティング＞

アテナ・パートナーズ株式会社 https://athena-ptr.co.jp/

＜自動車販売＞

株式会社ドライブステージ https://www.drivestage.com/

＜営業支援＞

Tradee株式会社 https://tradee.co.jp/

＜土地活用＞

株式会社三建コンサル https://3ken.co.jp/

＜洗浄＞

株式会社WingM https://www.wing-m.net/

＜組織開発コンサルティング＞

株式会社アイズプラス https://is-plus.jp/

＜店舗設計＞

株式会社商空間企画 https://sites.google.com/ss-planing.com/ss-planing/home?authuser=0

＜ソフトウェア開発＞

株式会社テレコムリサーチ https://www.tlcm.jp/

＜システム開発＞

ダイバージェンス株式会社 https://diver-gence.com/

＜農業＞

株式会社マリーファーム https://www.marryfarm.com/

＜地盤工事＞

株式会社西川 https://nishikawa-ziban.com/

＜採用支援＞

株式会社Human Creation https://humancreation.co/

＜清掃＞

株式会社プラナ https://www.kenkousouzi.com/

＜システムインテグレーション＞

株式会社ココロザシ https://kokorozashi-japan.co.jp/

＜コーティング＞

旭真空株式会社 https://asahi-shinku.co.jp/

＜シェルター＞

ワールドネットインターナショナル株式会社 https://wni-group.co.jp/

＜組織開発＞

HUMALINKS株式会社 https://humalinks.com/

＜看護＞

合同会社LOHAS KYOTO https://www.lkyoto.jp/

＜採用＞

シーズアンドグロース株式会社 https://seeds-and-growth.co.jp/

＜住宅＞

ABI-HAUS株式会社 https://abi-haus.jp/

＜組織開発＞

株式会社ブルーム https://www.bloom8.co.jp/

＜防水工事＞

株式会社高橋防水 https://www.takahashibousui.com/

＜DX製品＞

トーンテック株式会社 https://www.toontec.co.jp/

＜土木工事/ドローン＞

株式会社東永希工 https://www.toeikiko-ibaraki.com/index.html

＜財務コンサルティング＞

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 https://www.rgp-jp.com/

＜FC＞

株式会社eaTAKE https://eatake.co.jp/

＜介護＞

株式会社エバーグリーン https://www.evergreen-wl.com/

＜インナーケア＞

株式会社FRESH＆Co. https://www.freshcompany.jp/

＜計器＞

株式会社木幡計器製作所 https://kobata.co.jp/

概要・デザイン

SMB Excellent AWARD受賞公式ロゴ

※各部門受賞ロゴとして贈呈

会社概要

企業名

一般社団法人企業価値調査機構



本店所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号



事業内容

当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

⑴ 企業価値の審査・調査

⑵ 企業価値の認定・掲示

⑶ 企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査

⑷ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

※定款第3条（目的）



法人番号

7010005036503



お問い合わせ

info@cvr-institute.com