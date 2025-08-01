NFTビジネス活用プラットフォーム「MintMonster」無償トライアルプラン提供開始のお知らせ

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株式会社クリプトリエ

法人向けにWeb3ソリューションを展開する株式会社クリプトリエ（所在地：東京都中央区、代表取締役 CEO：手塚 康夫、以下 クリプトリエ）は、NFTのビジネス活用を支援するサービス「MintMonster（ミントモンスター）」について、最大1ヶ月間無料でご利用いただける無償トライアルプラン（以下、Trial Plan）の提供を開始いたしました。






「MintMonster」は企業によるNFTのビジネス活用を、簡単かつ迅速に実現するプラットフォームです。NFTを簡単に配布・受取できることはもちろん、NFTを活用するための多彩な機能や、施策の詳細な効果測定ができる管理機能により、NFTのビジネス活用の成果を最大化します。ファンマーケティング、地方創生・地域活性化、店舗マーケティング、社内マーケティングなど、さまざまな場面でご活用いただけます。



▼「MintMonster」のサービスサイトはこちら


https://mint-monster.io/



本Trial Planは、NFTのビジネス活用を検討する企業やパートナー企業、Web3に関心のある地方自治体などを対象に、より多くの企業や団体に「MintMonster」の利便性を体験いただくことを目的としています。




◆ Trial Plan 概要


対象サービス：MintMonster


提供期間：2025年8月1日～2025年12月31日（最大1ヶ月間）


利用条件：法人、地方自治体など（個人利用不可）


利用対象：お申し込みいただいた法人、団体で当社所定の審査を通過した最大30社


料金：初期費用250,000円、月額50,000円（税抜）相当を最大1ヶ月間無料


提供内容：MintMonsterのStarter Plan（500 ユーザー、3種類のNFTを配布可能、URLアクセス配布のみ）



▼ Trial Planでご利用いただける主な機能


・NFTの配布（URLによるNFTの配布のみ）


・オリジナルのウォレット提供（メールアドレスやSNSアカウントによるログインで利用可能）


・管理画面によるNFT配布時の効果測定・分析




◆ 目的別の利用メリット


ファンマーケティング：ファンの熱量可視化、エンゲージメント強化


地方創生・地域活性化：交流人口（スタンプラリー、ふるさと納税）や関係人口（住民票NFT）創出


店舗マーケティング：大型店舗における回遊性向上や多店舗展開時のファンのエンゲージメント強化


インナーマーケティング：社内施策の参加率向上、非金銭報酬モデルの設計、Web3の周知・体験




◆ お申し込み方法とサービス提供までの流れ


Trial Planのお申込みは以下のフォームより受け付けております。



Trial Planお申し込みフォーム


https://share.hsforms.com/181YFO-dyQ8SisI2MDV-Ylgql99p



当社所定の審査



審査通過のご連絡



初回お打ち合わせ



入稿シートの完成



サービステナント構築（2週間）



サービス提供開始




◆ 株式会社クリプトリエについて


株式会社クリプトリエは、「ビジネスにWeb3という選択肢を」というミッションのもと、法人向けのWeb3ソリューションを提供する企業です。NFTマーケティング・プラットフォーム「MintMonster（ミントモンスター）」の提供の他、Web3領域のコンサルティングや受託開発サービスも展開しています。


会社名：株式会社クリプトリエ


本社：〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階


設立：2023年（令和5年）3月13日


資本金：59,995,000円（資本準備金を含む）


代表取締役：手塚 康夫


URL：https://www.cryptolier.co.jp/




◆ 本件に関するお問い合わせ先


株式会社クリプトリエ


E-mail: info@cryptolier.co.jp