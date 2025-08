AI時代のリーダーシップと意思決定における戦略本『The New Logic: How to Think, Decide, and Win in the Age of AI』を出版

APRIO TECHNOLOGIES LIMITED

英国・欧州の金融セクターはじめとした重要インフラセクターを中心に、事業継続を脅かすサイバーリスクの可能性と影響に関する分析サービスなどを提供する、英国ロンドン発のサイバーセキュリティ企業「APRIO TECHNOLOGIES(アプリオ・テクノロジーズ)」のCEO足立 照嘉(あだち てるよし)は、AI時代のリーダーシップと意思決定の再構築をテーマとした新著『The New Logic: How to Think, Decide, and Win in the Age of AI』を出版しました。※本書は英文書籍です。

AIがビジネスや社会のルールを大きく変えようとしている今、企業のリーダーは「AIをどう使うか」ではなく、「どのようにしてAIのように考えるか」が問われています。1995年にインターネットが登場したときのように、今まさにAIによって大きな時代の転換点を迎えています。

本書は、AIを単なるツールではなく、思考や戦略を進化させる存在と捉え、AI時代に必要な新たなリーダーシップのあり方を示します。特に、テクノロジーに詳しくない方でも理解しやすく、「新しい論理(The New Logic)」を軸に、思考・意思決定・組織の在り方をどうアップデートすべきかを丁寧に解説しています。

■書籍について

▼本書の考え方

本書が提案するのは、AIを単なる業務支援ツールとして扱うのではなく、AIの構造や意思決定プロセスそのものを学び、それを自らの考え方に取り入れていくという発想の転換です。リーダーには「人に任せる」という考え方ではなく、AIという自律的なエージェントを戦略的に活用し、自らの時間や労働力の価値を最大化することが求められます。さらに、AI時代特有のリスクを“避けるべき脅威”ではなく、信頼や差別化におけるチャンスと捉える発想が重要です。こうした「新しい論理」が、AI時代のリーダーにとって不可欠な考え方です。

▼本書で学べること

本書では、AIの使い方ではなく、AIが広がる時代を、どう生き抜き、どう先頭に立っていくかを学ぶことができます。以下(一例)のような考え方/思考法を実践することで、AI時代の変化に振り回されことなく、自ら変化を先導する存在に近づくことができます。

・フィボナッチ・スパイラル:複雑化する環境下で、かけられる時間と能力を効果的に活用し、指数関数的に戦略的能力を高めていく考え方。

・博識者の原則:ひとつの分野だけでなく、様々な知識や経験を組み合わせて独自性を磨く考え方。

・エージェント的思考:AIを自律的な労働力として活用することで、低レベルの管理業務から高レベルの業務や戦略に集中する思考法。

・C.R.A.F.T.:AIとの対話を通じて、浅い答えではなく深い洞察を引き出す思考法。

・リスクの錬金術:AIに関する複雑なリスク(例:AIサプライチェーン)を利益や信頼に変える考え方。

▼概要

・書名 :The New Logic: How to Think, Decide, and Win in the Age of AI

・著者 :足立 照嘉

・定価 :1,989円(税込)※Kindle版:1,250円(税込)

・頁数 :191ページ

・発売 :2025年7月18日

・商品ページ:https://x.gd/nOs9b

■APRIO TECHNOLOGIES CEO 足立 照嘉について

▫サイバーセキュリティ企業の経営者として20年以上の経験を持ち、ロンドン/ニューヨーク/東京での起業、買収、売却を経験

▫2年連続(2024年/2025年)で英国のテクノロジー業界で最も影響力のある人物50人 「UKtech50」にノミネート

▫ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、London Centre for Nanotechnology 客員研究員

▫研究者として、サイバーリスク管理と意思決定に関する論文の執筆や、京都大学・大阪大学などでの研究プロジェクトへ参画

▫書籍『サイバー犯罪入門』『3分ハッキング』『GDPRガイドブック』

■APRIO TECHNOLOGIES LIMITED 概要

・HP :https://www.aprio.tech/

・設立 :2023年7月

・代表者:足立照嘉(創業者/CEO)

・資本金:1億6000万円(2025年1月現在)

・住所 :71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ

・社員数:10名

英国・欧州の金融セクターはじめとした重要インフラセクターを中心に、事業継続を脅かすサイバーセキュリティリスクの可能性と影響について分析を行う「サイバーリスク・デューデリジェンス」や「サプライチェーン・サイバーリスク管理」「アドバイザリ」を実施。また、AIによる「サイバー予見」の技術開発に取り組んでいる。