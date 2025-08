Pacific Meta ホン・アンディ、GM Vietnam開催期間中にベトナム・ハノイで行われる国際Web3カンファレンス「Hack Seasons Opportunity Mixer」に登壇

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta(本社:東京都港区、代表取締役:岩崎 翔太、以下「当社」)は、当社グローバルセールス&BDディレクターのホン・アンディが、2025年8月2日(土)にベトナム・ハノイで開催される国際Web3カンファレンス「Hack Seasons Opportunity Mixer Hanoi」に登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、東南アジア最大級のWeb3イベント「GM Vietnam」の開催期間中にあわせて実施される公式連動イベントのひとつであり、世界を代表するWeb3プロジェクトの幹部や起業家が集う注目のカンファレンスです。

海外イベントへの参加・審査員就任の背景

Web3業界において、東南アジア、特にベトナム市場は、技術革新とユーザー拡大の両面で急成長を遂げており、グローバル展開を目指すプロジェクトにとって極めて重要な地域です。当社は、グローバルな視点でWeb3エコシステム全体の発展に貢献すべく、世界中の主要カンファレンスへの参加・登壇を積極的に行っています。

今回登壇するホンは、戦略立案・マーケットエントリー・プロジェクトスケーリングなど、多岐にわたる分野での豊富な経験と、Web3領域における深い知見やネットワークを活かして、国内外クライアントの成長を支援しています。こうした取り組みが評価され、本イベントの登壇者として招かれました。

登壇者プロフィール

Pacific Meta | Global Sales & BD Director

Andy Hung

プライム上場企業にて海外企画担当を経て、M&Aアドバイザーを務めたのち、主にインバウンド案件を支援。

Pacific Meta参画後は、英語・中国語・日本語を駆使したグローバルコミュニケーションを強みに、国内外クライアントの成長を支援する。

イベント概要

■ Hack Seasons Opportunity Mixer

「Hack Seasons Opportunity Mixer」は、世界中のWeb3起業家・開発者・マーケター・投資家が交流するコミュニティ主導型のネットワーキングカンファレンスです。

Bitget、D3、Manta、Moca Networkなど、世界を代表するWeb3企業の経営陣が登壇する中、ホンは「DeFi vs Reality: What It Takes to Actually Win」と題したパネルセッションにてモデレーターを務めます。

- 開催日時: 2025年8月2日(土)8:30 - 14:00(現地時間 GMT+7)- 開催場所: JW Marriott Hotel Hanoi- 主催: Metaverse Post- 詳細URL: https://lu.ma/mixer_hanoi?tk=ZCBTxI【登壇セッション概要】- セッション名: DeFi vs Reality: What It Takes to Actually Win- 登壇時間:2025年8月2日(土) 10:00 - 10:30(現地時間 GMT+7)- 登壇形式: パネルディスカッション(モデレーター)- 登壇者(敬称略):- - Vugar Uzi Zade(COO, Bitget)- - Fred Hsu(CEO, D3)- - Kenny Li(Co-Founder, Manta)- - Kenneth Shek(Lead, Moca Network)- - Andy Hung(BD, Pacific Meta)

今回の登壇は、日本発Web3コンサルティング企業である当社が、世界の業界第一線で活躍するリーダーたちと並び、活発な議論を引き出す重要な役割を担う貴重な機会です。

当社は今後もグローバルなWeb3業界との連携をさらに強化し、国内外のクライアントの事業成長に貢献してまいります。また、イベントを通じて得られた知見やインサイトは、当社ウェブサイトや各種メディアを通じて順次発信してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

・株式会社Pacific Meta Marketing&PR

お問い合わせフォーム:https://pacific-meta.co.jp/contact/

株式会社Pacific Metaについて

Pacific Metaは「Web3領域のアクセラレーター」として、Web3事業に挑戦する国内外のWeb3プロジェクトを一気通貫で支援しています。世界40か国以上との取引実績を持つグローバルチームとして、国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本(および東アジア)進出サポートも得意としています。資金調達/コンサルティング/事業開発/マーケティング支援などの幅広い領域において、豊富なアセットおよびノウハウを活かし、お客様の事業成長を実現します。

また、自社オフィスであるPacific Hubでは、Web3コミュニティの交流機会を創出しています。

事業内容にご興味がある企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://pacific-meta.co.jp/contact/

【会社概要】

所在地:東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者:代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日:2022年8月10日

事業内容:Web3アクセラレーター事業

・投資

・資金調達支援

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

資本金:8.5億円(資本準備金含む)

公式サイト: https://pacific-meta.co.jp/

【お問い合わせ】

会社フォーム:https://pacific-meta.co.jp/contact/

Email:info@pacific-meta.co.jp