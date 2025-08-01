【株式会社Suu】新ヘアケアブランド「collagem（コラジェム）」のWEBCMに「美波愛梨」「胡熊もえ」が出演！

株式会社Suu

■株式会社Suuが新ヘアケアブランド「collagem (コラジェム)」のWEBCMに「美波愛梨」さんと「胡熊もえ」さんをキャスティング!

株式会社Suu(本社:東京都渋谷区、代表取締役:安藤鈴菜)は、新ヘアケアブランド「collagem (コラジェム)」のWEBCMにおいて、「美波愛梨」さんと「胡熊もえ」さんのキャスティングを担当いたしましたことを報告します。

本CMは7/1(火)よりブランド公式SNSやYouTube内で放映しております。

美波愛梨胡熊もえ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BGL3ob01qMs ]

■ 美波愛梨（みなみあいり）プロフィール（順不同）

PRODUCE101JPTHEGIRLSに出演し、一躍人気になった女性インフルエンサー。

Instagram：https://www.instagram.com/amuamuairi___/

■ 胡熊もえ（こぐまもえ）プロフィール（順不同）

株式会社リバティタウン所属。2025年7月現在、SNS総合フォロワー数は53万人超えの人気クリエイター。

YouTube：https://www.youtube.com/@kogumamoe

Instagram：https://www.instagram.com/m.0430.m/

TikTok：https://www.tiktok.com/@m.0430.m

X：https://x.com/m_0430m

株式会社リバティタウン 問い合わせ先

TEL：03-6690-3321

MAIL：sales@libertytown.co.jp