【株式会社Suu】新ヘアケアブランド「collagem（コラジェム）」のWEBCMに「美波愛梨」「胡熊もえ」が出演！
株式会社Suu
美波愛梨
胡熊もえ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BGL3ob01qMs ]
■株式会社Suuが新ヘアケアブランド「collagem (コラジェム)」のWEBCMに「美波愛梨」さんと「胡熊もえ」さんをキャスティング!
株式会社Suu(本社:東京都渋谷区、代表取締役:安藤鈴菜)は、新ヘアケアブランド「collagem (コラジェム)」のWEBCMにおいて、「美波愛梨」さんと「胡熊もえ」さんのキャスティングを担当いたしましたことを報告します。
本CMは7/1(火)よりブランド公式SNSやYouTube内で放映しております。
美波愛梨
胡熊もえ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BGL3ob01qMs ]
■ 美波愛梨（みなみあいり）プロフィール（順不同）
PRODUCE101JPTHEGIRLSに出演し、一躍人気になった女性インフルエンサー。
Instagram：https://www.instagram.com/amuamuairi___/
■ 胡熊もえ（こぐまもえ）プロフィール（順不同）
株式会社リバティタウン所属。2025年7月現在、SNS総合フォロワー数は53万人超えの人気クリエイター。
YouTube：https://www.youtube.com/@kogumamoe
Instagram：https://www.instagram.com/m.0430.m/
TikTok：https://www.tiktok.com/@m.0430.m
X：https://x.com/m_0430m
株式会社リバティタウン 問い合わせ先
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