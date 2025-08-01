VaundyのプレミアムライブをFM802『EVENING TAP』で一部生中継！
株式会社 FM802
今回特別に、8月14日(木)開催Vaundy “VAWS premium” live house tour 2025、大阪会場のライブの様子を特別にFM802『EVENING TAP』で一部生中継が決定！題して、
！ドームツアーを前にVaundyがFM802の電波をジャック？！特別な生中継をお楽しみください。
作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト【Vaundy】。
全公演完売の13都市28公演の全国ホールツアーを開催中、そして来年2026年には男性ソロアーティスト史上最年少4 大都市7公演のドームツアーを控えるVaundy。
今回特別に、8月14日(木)開催Vaundy “VAWS premium” live house tour 2025、大阪会場のライブの様子を特別にFM802『EVENING TAP』で一部生中継が決定！題して、
＜Vaundy Summer Jack 802>
●日時：8月14日（木）19時台
※Vaundy “VAWS premium” live house tour 2025、大阪会場から一部生中継
●radikoリンク：https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20250814190000(https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20250814190000)
●詳細ページ：https://funky802.com/site/pickup_detail/7930
【番組概要】
●番組名： FM802『EVENING TAP』
●放送日時： 毎週月曜～木曜18:00-21:00
●DJ：浅井博章(月・火)/田中乃絵(水・木)
●番組HP= https://funky802.com/et/
●番組X= @FM802EVENINGTAP（番組ハッシュタグ=#802TAP）