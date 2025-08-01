自由に選べる受注販売「select×collect」から『Identity V 第五人格』79キャラクターのビッグ缶バッジ＆ホロ缶バッジ全158種の受注スタート！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークスの受注販売シリーズ「select×collect」より、『Identity V 第五人格』ビッグ缶バッジ＆ホログラム缶バッジが登場！

ビッグ缶バッジは直径約15cmで存在感抜群のサイズ。

裏面は安全ピンと紙製スタンドの2way仕様なので、カバンや服に付けて推しをアピールするのはもちろん、デスクや棚に飾っていつでも眺めることもできます！

お部屋の素敵なアクセントになること間違いなし！

集めるのが楽しいホログラム缶バッジも同時登場！

直径約56mmと、コレクションにぴったりなサイズです。

キラキラ輝くホログラム加工が、お気に入りのキャラクターをさらに魅力的に引き立てます。

推しを心ゆくまでコレクションする？ 79キャラクターのコンプリートを目指す？

買い方はあなた次第！

『Identity V 第五人格』のビッグ缶バッジ・ホログラム缶バッジは8月1日（金）～9月15日（月・祝）までアニメイト通販にて受注中。

商品情報

『Identity V』 select×collect -オールスタービッグ缶バッジ-

価格：各1,980円（税込）

サイズ：直径約15cm

『Identity V』 select×collect -オールスターホログラム缶バッジ

価格：各660円（税込）

サイズ：直径約56ｍｍ

【ラインナップ（ビッグ缶バッジ・ホログラム缶バッジ共通）】

医師、弁護士、泥棒、庭師、マジシャン、冒険家、傭兵、空軍、機械技師、オフェンス、心眼、祭司、調香師、カウボーイ、踊り子、占い師、納棺師、探鉱者、呪術師、野人、幸運児、曲芸師、一等航海士、バーメイド、ポストマン、墓守、「囚人」、昆虫学者、画家、バッツマン、玩具職人、患者、「心理学者」、小説家、「少女」、泣きピエロ、教授、骨董商、作曲家、記者、航空エンジニア、応援団、人形師、火災調査員、「レディ・ファウロ」、「騎士」、気象学者、弓使い、復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー、結魂者、芸者、黄衣の王、白黒無常、写真家、狂眼、夢の魔女、泣き虫、魔トカゲ、ガードNo.26、「使徒」、血の女王、ヴァイオリニスト、彫刻師、「アンデッド」、破輪、漁師、蝋人形師、「悪夢」、書記官、隠者、夜の番人、オペラ歌手、「フールズ・ゴールド」、時空の影、「足萎えの羊」、「フラバルー」＜全79種＞

【受注期間（ビッグ缶バッジ・ホログラム缶バッジ共通）】

2025年8月1日（金）11:00～9月15日（月・祝）23:59

【お届け（ビッグ缶バッジ・ホログラム缶バッジ共通）】

2025年12月中旬

【販売サイト（ビッグ缶バッジ・ホログラム缶バッジ共通）】

アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

▲2025/6/28～7/21に開催された

「Identity V 7周年オンリーショップ in アニメイト」での展示の様子

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