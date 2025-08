Indeed Hiring Lab、2025年6月の求人掲載賃金動向を発表。求人掲載賃金の上昇率、鈍化傾向は続くも、ペースは緩やかに。一部職種では、加速の動きも

Indeed Japan株式会社

世界No.1求人サイト*「Indeed (インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:淺野 健、https://jp.indeed.com(https://jp.indeed.com) 以下 Indeed )は、国際的なエコノミックリサーチ機関であるIndeed Hiring Labのエコノミスト 青木 雄介によるレポート「2025年6月の求人掲載賃金の上昇率:鈍化傾向であるが、鈍化スピードに一服感か?(https://www.hiringlab.org/jp/blog/2025/07/28/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%8e%b2%e8%bc%89%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e4%b8%8a%e6%98%87%e7%8e%87%ef%bc%9a%e9%88%8d%e5%8c%96%e5%82%be%e5%90%91%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b/)」(日本時間7月29日公開)の主要ポイントをまとめました。

※Indeed Hiring Labレポート(https://www.hiringlab.org/jp/blog/2025/07/28/2025%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%8e%b2%e8%bc%89%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e4%b8%8a%e6%98%87%e7%8e%87%ef%bc%9a%e9%88%8d%e5%8c%96%e5%82%be%e5%90%91%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b/)では、本プレスリリースに掲載している分析内容の他、求人掲載賃金上昇率と公的統計データとの比較、および、より流動性の高い時給の賃金上昇率の推移も掲載しています。

■レポート主要ポイント

■レポート概要

- Indeed 上での求人掲載賃金の上昇率は、2025年6月時点で前年同月比+2.9%。5月時点(+3.3%)より鈍化したが、鈍化のペースは緩やかになってきている。- 職種別の賃金上昇率は、約6割の職種で前月よりも鈍化が見られた一方で、約4割の職種では加速または持ち直しの兆しがあった。業種・職種ごとの需給バランスや季節要因により、上昇率のばらつきが見られる。・求人掲載賃金の上昇率は、鈍化が継続するも、鈍化ペースは緩やかに

Indeed Hiring Labでは、Indeed に掲載された求人情報の賃金データ(求人掲載賃金)を元に、賃金動向の分析を行なっています。求人掲載賃金の上昇率は、2025年から鈍化に転じ、最新の2025年6月では+2.9%(前年同月比の3か月移動平均)と、前月5月の+3.3%(https://www.hiringlab.org/jp/blog/2025/07/03/2025%e5%b9%b45%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%8e%b2%e8%bc%89%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e4%b8%8a%e6%98%87%e7%8e%87%ef%bc%9a%e9%88%8d%e5%8c%96%e5%82%be%e5%90%91%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b/)からさらに引き続き減速しています。一方、前年同月比では6月は+2.74%となり、5月の+2.66%を若干上回る結果となりました。これは一時的な現象である可能性もありますが、賃金上昇の鈍化傾向に一定の歯止めがかかる兆候と捉えることもできます。

Indeed 賃金トラッカー、すなわち Indeed 掲載賃金上昇率の前年同月比(点線)とその3か月移動平均(実線)の推移を表す。期間は2019年1月から2025年6月まで。

・職種別の賃金上昇率は、加速と減速が拮抗する展開に。職種によっては上昇が加速。

2025年6月時点の最新データに基づき、求人掲載賃金の職種別動向を分析したところ、求人シェアが0.1%以上を占める37職種のうち、約6割(62%)で賃金上昇率が前月よりも鈍化していることが確認されました。一方で、約4割(38%)の職種では上昇率が加速または持ち直す傾向が見られました。これは、前月(5月)に8割の職種で賃金上昇率の鈍化が見られた(https://www.hiringlab.org/jp/blog/2025/07/03/2025%e5%b9%b45%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%8e%b2%e8%bc%89%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e4%b8%8a%e6%98%87%e7%8e%87%ef%bc%9a%e9%88%8d%e5%8c%96%e5%82%be%e5%90%91%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b/)状況と比較すると、一部の職種では状況が好転していることを示しています。

特に、歯科、マーケティング、医療技術、機械工学、不動産などの職種では、前月に引き続き賃金上昇率の加速が見られました。また、保育、医療事務、設備管理、経営、建設といった職種でも、前月の鈍化傾向から反転し、上昇率が改善に転じています。一方で、求人シェアの大きい飲食、小売り、事務、介護などの職種では、依然として賃金上昇率の鈍化傾向が続いています。このように、職種間で賃金の動きに大きなばらつきがある現状がうかがえます。

このような動きの背景には、共通の要因として、企業の賃金に対する姿勢(経済の不確実性等)がある一方で、業種・職種ごとの需給バランスや季節的要因など、個別の要素も影響を及ぼしていると考えられます。

職種別に、2025年6月のIndeed掲載賃金上昇率の前年同月比上昇率と前月からの変化を比較。上昇率が「加速し続けている」「好転した(減速から再加速)」「減速し続けている」の3つのトレンドに分類し、各トレンドから代表的な5職種を抜粋。5職種の選択には、求人シェアが大きい職種を抜粋。各トレンドの中で、賃金上昇率の大きい職種からソートして掲載。各春闘後、職種ごとの賃金動向にばらつきが生じ始めている様子がうかがえる。

■Indeed Hiring Labについて

Indeed Hiring Labは、世界No.1求人サイト*「Indeed」の国際的なエコノミックリサーチ機関です。Indeed の保有する豊富な独自データと一般公開されている各種ソースをもとに、労働市場に関するさまざまな調査・研究を実施し、メディア、研究者、政策立案者、求職者、採用企業の皆様に向けて知見を提供。グローバル労働市場に関する革新的なデータインサイトを発信し、仕事の現状について新たな議論が交わされる土壌を作り出します。Indeed Hiring Labの日本向けウェブサイト(https://www.hiringlab.org/jp/)では、日本における労働市場の状況や、仕事探しにおける最新トピック、注視すべき求職者行動などの調査・分析結果をレポートとしてまとめ、有益な情報を発信しています。

*Comscore 2024年3月総訪問数

Indeed (インディード)について

Indeed は、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト(Comscore 2024年3月総訪問数)です。 Indeed には、6億1,000万件の求職者プロフィールがあり、28言語で60か国以上の人々が Indeed で仕事を探したり、履歴書を投稿したり、企業を調べたりしています。 350万以上の雇用主が Indeed を利用して新しい従業員を見つけ、採用しています。詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。

※本プレスリリースは、以下からもご確認いただけます。

Indeed Japan News Room:https://jp.indeed.com/news/releases/20250801(https://jp.indeed.com/news/releases/20250801)