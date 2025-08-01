¥Ë¥Õ¥³¡¢¥×¥íÌîµå¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥êー¥°¤È¥êー¥°¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Õ¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÈø²í½Õ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ë¥Õ¥³¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥êー¥°¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ñ¡¦¥êー¥°¡×¡Ë¤Î£¶µåÃÄ¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥êー¥°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿·°æ¿Î¡Ë¤È2025Ç¯7·î¤«¤é2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¥êー¥°¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÆþ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢µ¤¤Å¤¤òÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³×¿·À¡£
¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢µ»¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÃÄ·ëÎÏ¡£
¤½¤³¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤¬¡¢¾¡Éé¤òÆ°¤«¤¹¡£¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¡£
¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÀè¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¶¦¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ë¥Õ¥³¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥êー¥°¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£¸·î£±Æü¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥êー¥°£¶µåÃÄ¤Î³Æµå¾ì¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¥Ë¥Õ¥³CM¤È¥Ë¥Õ¥³Äó¶¡¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ñ¡¦¥êー¥°6µåÃÄ ¶¨»¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.nifco.com/pacificleague/(https://www.nifco.com/pacificleague/)
¢£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥êー¥°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.pacificleague.jp/ (https://www.pacificleague.jp/)¡ä
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥êー¥°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊPLM¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥êー¥°6µåÃÄ¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2007Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡Ö6µåÃÄ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤³¤È¡×¡Ö1µåÃÄ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨Êý¤Î¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥×¥íÌîµå³¦¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»þÂå¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Õ¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.nifco.com/ (https://www.nifco.com/)¡ä
¥Ë¥Õ¥³¤Ï¹©¶ÈÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤Ë1967Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¡ÖNIFCO¡×¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¡ÖÆüËÜ¹©¶È¥Õ¥¡¥¹¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊNippon Industrial Fastener Corporation¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ë¥Õ¥³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢»¬¤Ó¤Ê¤¤¡¦·Ú¤¤¡¦°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Î·ÚÎÌ²½¤È¡¢´Ä¶¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦½»Âð¡¦²ÈÅÅ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Õ¥³ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Õ¥³
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©239-8560 ¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¸÷¤ÎµÖ5-3
ÀßÎ©¡§1967Ç¯2·î13Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¡Ê¹©¶ÈÍÑ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡¢ÀºÌ©À®·ÁÀ½ÉÊ¡ËÂ¾
URL¡§https://www.nifco.com/
¡ã¥Ë¥Õ¥³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
NIFCO ONLINE SHOWROOM¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Õ¥³ (nifcoexhibition.com)(https://www.nifcoexhibition.com/)
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
TEL: 03-5476-4850
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Õ¥³¡¡ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý¡¡soumu@jp.nifco.com