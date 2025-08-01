【石川県】復旧復興を伝える『動画、パネル』をご活用ください！
石川県
- タイトル： 復興の歩み2025
- 長 さ： 4分36秒
- ﾌｧｲﾙ形式： MP4
- 内容 ： 能登の被害状況や今の姿、復興に向けた取り組みを紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4-2vKK7WRqM ]
- 利用方法： 「令和6年能登半島地震アーカイブ」でダウンロード可
※利用条件は、「令和6年能登半島地震アーカイブ」の「利用規約」のとおり
ダウンロードはこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/sae/item/01K186895HKQDQJCQAJ465WTDG#top
- タイトル： 能登をつなぐ 未来への記憶
- パネル数： 8枚
- 構 成： １.表紙、２.能登半島地震の概要、３.奥能登豪雨の概要、４.被災地の今、５.全国からの主な支援状況、６.復興に向けた主な取り組み例、７.全国からの支援に対するお礼、８.アーカイブ「震災の記憶・復興の記録」
※インターネット上への掲載、印刷しての展示も可
※利用条件は、令和6年能登半島地震アーカイブ「利用規約」のとおり
ダウンロードはこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/sae/item/01K185M75D3FNAP9WB2X03YHTW
- 枚 数： 8枚
- 貸出の流れ： １.石川県電子申請システムからの利用申請、２.利用希望者に対して、貸出可否の連絡、３.石川県戦略広報課にてパネルの受け渡し
利用申請 :
https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/fukkoupaneru/door
- そ の 他 ： 貸出手続きや利用条件等については、以下よりご確認ください。
詳細を見る :
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkoupaneru/kasidasi.html
証言はこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/story
石川県では、地震・豪雨の風化防止に向けて、県内外の方々に能登への関心を持ち続けていただけるよう、様々な媒体を通じて復旧・復興の過程などを情報発信しています。
この度、皆さまにもご使用いただける、復旧・復興を伝える「動画」及び「パネル」を制作しましたので、復興フェアや防災イベントなどにおいて、ぜひ放映・展示をお願いします。
１．動画
- タイトル： 復興の歩み2025
- 長 さ： 4分36秒
- ﾌｧｲﾙ形式： MP4
- 内容 ： 能登の被害状況や今の姿、復興に向けた取り組みを紹介
『復興の歩み2025（石川県）』 公開開始：令和7年8月1日
- 利用方法： 「令和6年能登半島地震アーカイブ」でダウンロード可
※利用条件は、「令和6年能登半島地震アーカイブ」の「利用規約」のとおり
ダウンロードはこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/sae/item/01K186895HKQDQJCQAJ465WTDG#top
２．パネル
- タイトル： 能登をつなぐ 未来への記憶
- パネル数： 8枚
- 構 成： １.表紙、２.能登半島地震の概要、３.奥能登豪雨の概要、４.被災地の今、５.全国からの主な支援状況、６.復興に向けた主な取り組み例、７.全国からの支援に対するお礼、８.アーカイブ「震災の記憶・復興の記録」
１.表紙
２.能登半島地震の概要
３.奥能登豪雨の概要
４.被災地の今
５.全国からの主な支援状況
６.復興に向けた主な取り組み例
７.全国からの支援に対するお礼
８.アーカイブ「震災の記憶・復興の記録」
■データ利用の場合- 利用方法： 「令和6年能登半島地震アーカイブ」でダウンロード可
※インターネット上への掲載、印刷しての展示も可
※利用条件は、令和6年能登半島地震アーカイブ「利用規約」のとおり
ダウンロードはこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/sae/item/01K185M75D3FNAP9WB2X03YHTW
■パネル貸出の場合- サ イ ズ ： A1
- 枚 数： 8枚
- 貸出の流れ： １.石川県電子申請システムからの利用申請、２.利用希望者に対して、貸出可否の連絡、３.石川県戦略広報課にてパネルの受け渡し
利用申請 :
https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/fukkoupaneru/door
- そ の 他 ： 貸出手続きや利用条件等については、以下よりご確認ください。
詳細を見る :
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkoupaneru/kasidasi.html
３．被災者の証言 追加公開
石川県では、地震・豪雨から得た教訓や知見などを未来に承継するため、被災者から証言を収集し、「令和6年能登半島地震アーカイブ」において公開しています。
今年度、証言を追加公開（12名(R7.3月)→34名（R7.6月））しましたので、そちらもぜひご覧ください。
証言はこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/story