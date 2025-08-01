【石川県】復旧復興を伝える『動画、パネル』をご活用ください！

写真拡大 (全8枚)

石川県

　石川県では、地震・豪雨の風化防止に向けて、県内外の方々に能登への関心を持ち続けていただけるよう、様々な媒体を通じて復旧・復興の過程などを情報発信しています。



　この度、皆さまにもご使用いただける、復旧・復興を伝える「動画」及び「パネル」を制作しましたので、復興フェアや防災イベントなどにおいて、ぜひ放映・展示をお願いします。


１．動画


- タイトル：　復興の歩み2025
- 長　　さ：　4分36秒
- ﾌｧｲﾙ形式：　MP4
- 内容　　：　能登の被害状況や今の姿、復興に向けた取り組みを紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4-2vKK7WRqM ]

　　　　　　　　　　　　　　　『復興の歩み2025（石川県）』　公開開始：令和7年8月1日



- 利用方法：　「令和6年能登半島地震アーカイブ」でダウンロード可
　　　　　　　※利用条件は、「令和6年能登半島地震アーカイブ」の「利用規約」のとおり

ダウンロードはこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/sae/item/01K186895HKQDQJCQAJ465WTDG#top


２．パネル


- タイトル：　能登をつなぐ 未来への記憶
- パネル数：　8枚
- 構　　成：　１.表紙、２.能登半島地震の概要、３.奥能登豪雨の概要、４.被災地の今、５.全国からの主な支援状況、６.復興に向けた主な取り組み例、７.全国からの支援に対するお礼、８.アーカイブ「震災の記憶・復興の記録」



１.表紙





２.能登半島地震の概要





３.奥能登豪雨の概要





４.被災地の今






５.全国からの主な支援状況





６.復興に向けた主な取り組み例





７.全国からの支援に対するお礼





８.アーカイブ「震災の記憶・復興の記録」





■データ利用の場合

- 利用方法：　「令和6年能登半島地震アーカイブ」でダウンロード可
　　　　　　　※インターネット上への掲載、印刷しての展示も可
　　　　　　　※利用条件は、令和6年能登半島地震アーカイブ「利用規約」のとおり

ダウンロードはこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/sae/item/01K185M75D3FNAP9WB2X03YHTW

■パネル貸出の場合

- サ イ ズ ：　A1
- 枚　　数：　8枚
- 貸出の流れ：　１.石川県電子申請システムからの利用申請、２.利用希望者に対して、貸出可否の連絡、３.石川県戦略広報課にてパネルの受け渡し

利用申請 :
https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/fukkoupaneru/door
- そ の 他 ：　貸出手続きや利用条件等については、以下よりご確認ください。

詳細を見る :
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkoupaneru/kasidasi.html

３．被災者の証言　追加公開


　石川県では、地震・豪雨から得た教訓や知見などを未来に承継するため、被災者から証言を収集し、「令和6年能登半島地震アーカイブ」において公開しています。



　今年度、証言を追加公開（12名(R7.3月)→34名（R7.6月））しましたので、そちらもぜひご覧ください。



証言はこちら :
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/story