愛媛県松山市の三福綜合不動産が全国4位に入賞しました｜2025年4月・アパマンショップランキング

株式会社三福ホールディングス三福綜合不動産がアパマンショップ全国ランキングで5位に入賞

アパマンショップ加盟店3店舗を展開する株式会社三福綜合不動産（愛媛県松山市）は、2025年4月の「アパマンショップ全国ランキング」において、アパマンショップ松山北店(https://www.apaman3puku.com/company/shop/2575/)が来店数部門で全国4位に入賞したことをご報告いたします。

アパマンショップ松山北店の営業スタッフ

さらに、契約件数部門では全国19位と上位ランクを記録。全国レベルでも評価される結果となりました。

【全国ランキング】三福グループ店舗の2025年4月度入賞実績（全国・全987店舗中）

2025年4月の全国来店数ランキング

第4位 アパマンショップ松山北店

2025年4月の全国契約金額ランキング

第19位 アパマンショップ松山北店

2025年4月の全国契約件数ランキング

第21位 アパマンショップ松山北店

【2025年4月愛媛県内ランキング】三福が上位入賞！

2025年4月は、愛媛県のアパマンショップランキングで三福のアパマンショップが上位にランクイン。地元・松山エリアの多くのお客様から厚いご支持をいただきました。

2025年4月・愛媛県内の契約件数ランキング

第1位 アパマンショップ松山北店

第2位 アパマンショップ松山南店

第3位 アパマンショップ松山国道11号店

2025年4月・愛媛県内の契約金額ランキング

第2位 アパマンショップ松山北店

第3位 アパマンショップ松山南店

松山市のお部屋探しなら・三福綜合不動産のアパマンショップでお待ちしております！

松山市を中心に、伊予市・東温市・砥部町など、松山市近郊で賃貸マンション・アパートをお探しの方は、松山エリア取り扱い件数98％の「三福綜合不動産」へぜひご相談ください。

全国ランキング上位・松山で創業以来50年以上の実績を誇る店舗スタッフが、豊富な物件情報と丁寧な接客で、安心・納得のお部屋探しをサポートいたします。

アパマンショップ松山北店

住所： 〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目 7-7

電話番号： 089-911-0329

営業時間： 10:00～17:00（※12:00～13:00は昼休憩）

定休日： 火曜日（※1日と末日の場合は営業）・年末年始

アパマンショップ松山北店のマップ（Googleマップ）(https://maps.app.goo.gl/B4RQMJCXZfDVrhMo8)

アパマンショップ松山南店

アパマンショップ松山北店の外観

住所： 〒790-0038 愛媛県松山市和泉北2丁目3-22

電話番号： 089-947-2050

営業時間： 10:00～17:00（※12:00～13:00は昼休憩）

定休日： 水曜日（※1日と末日の場合は営業）・年末年始

アパマンショップ松山南店のマップ（Googleマップ）(https://maps.app.goo.gl/oFE6qyKGoe87tZVf7)

アパマンショップ松山国道11号店

アパマンショップ松山南店の外観

住所： 〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目39-2

電話番号： 089-948-8770

営業時間： 10:00～17:00（※12:00～13:00は昼休憩）

定休日： 水曜日（※1日と末日の場合は営業）・年末年始

アパマンショップ松山国道11号店のマップ（Googleマップ）(https://maps.app.goo.gl/4wnBoj6RDeN2547y7)

三福綜合不動産の入賞実績｜アパマンショップ全国ランキング

アパマンショップ松山国道11号店の外観

三福綜合不動産は、アパマンショップの全国ランキングにおいて継続的に上位に入賞しています。

これまでの実績もぜひご覧ください。

◆三福綜合不動産が全国7位に入賞！2025年2月・アパマンショップランキング(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/26963)

◆三福綜合不動産のアパマンショップが全国3位・4位に入賞！2025年1月(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/26172)

◆全国のアパマンショップで6位に入賞！2024年12月・三福綜合不動産(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/25874)

新築賃貸へ住み替えのチャンス！三福綜合不動産のおすすめ物件

三福綜合不動産のアパマンショップでは、2025年6月完成・最新の新築賃貸コーポ・アパートの取り扱いを開始しています。

最新設備が満載で住みやすく、きれいなお部屋です。

夫婦2人暮らしの住み替えに・これから同棲を考えているカップルのはじめてのお部屋としておすすめしております。

【クランツ朝美】新築！2025年6月完成・松山市朝美の賃貸コーポ

【新築】クランツ朝美の外観【新築】クランツ朝美のリビング

【シンフォニー】新築！2025年6月完成・松山市元町の賃貸アパート

【新築】シンフォニーの外観【新築】シンフォニーのリビング

他にも新築の一戸建て・デザイナーズマンションなど人気の物件を多数ご紹介しています。店舗へお気軽にお声がけください。

松山市のお部屋探しは三福綜合不動産のサイト「松山賃貸ナビ」で

愛媛県松山市・伊予市や東温市・砥部町で賃貸マンション・アパートを借りるなら、松山エリア98％の物件をご紹介できる三福綜合不動産のアパマンショップへお任せください！

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https://www.apaman3puku.com/

ご来店予約フォーム

https://www.apaman3puku.com/contacts/6/

お問い合わせ先

株式会社三福綜合不動産

担当：桑原

〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目 7-7

TEL：0800-601-8174（※12:00～13:00はお昼休憩のため対応休止）

お問い合わせ：https://www.apaman3puku.com/contacts/1/

URL：https://www.apaman3puku.com

※本内容は、松山賃貸ナビ（株式会社三福綜合不動産）より転載しています。