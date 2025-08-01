スリーシェイクと電算システム、Reckoner × Google Agentspace による業務自動化を支援
株式会社スリーシェイク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）が提供するクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を活用した Google Agentspace 支援パッケージが、株式会社電算システム（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下電算システム）より提供されることとなりましたので、お知らせいたします。
本パッケージは、Google Cloud が提供する AI エージェント実行環境 Google Agentspace （エージェントスペース）の導入・活用を支援するサービスの一環として、「Reckoner」による柔軟なデータ連携機能を組み込んだ内容となっています。
提供される支援パッケージでは、Google Agentspace の活用を検討・推進する企業に対し、ノーコードで多様なデータソースとの連携を実現する「Reckoner」を活用することで、AI エージェントの実行環境に必要なデータの整備・統合を迅速かつ容易に実現できます。これにより、高度なデータ活用と業務プロセスの自動化を実現し、ビジネスの成長を一層加速させることが可能となります。
「Reckoner」によって集約・統合されたデータを Google Agentspace が活用することで、例えば、以下のような新たな価値提供が可能となります。
- Google Agentspace 未対応のSaaS（特に kintone や kaonavi のような国産サービス）のデータをノーコードで連携可能
- オンプレミス環境にある従来の基幹システムデータも Google Agentspace へ集約
- ノーコードツールのため、対象SaaSやデータの追加がスムーズに実現
「Reckoner」サービスページ：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_dsk_google_agentspace_20250801&utm_content=)
スリーシェイクは今後も、「Reckoner」を通じて業務自動化、DX推進の支援に取り組むとともに、電算システムによる支援パッケージを通じた Google Agentspace の利活用促進を支援してまいります。
■電算システムが提供する支援パッケージについて
1 . クイックスタート支援パッケージ
- こんなお客様におすすめ
- - 標準機能でスモールスタートしたいお客様
- - まずは自社で使えるか試してみたい
- - 基本的な技術サポートを受けながら自律運用を目指したい
- 主な支援内容
- - Google Agentspace の導入計画策定・初期設定
- - 基本環境構築支援
- - エージェント活用事例のご提供
- - 導入後1ヶ月のQ&Aサポート
2 . 活用促進支援パッケージ
- こんなお客様におすすめ
- - 既存システムと連携させ、具体的な課題を解決したい
- - 自社の業務に合わせたエージェントを構築したい
- - 将来的な自社運用を見据え、技術支援やスキル移転を受けたい
- 主な支援内容
- - お客様の環境に合わせたシステム連携（コネクタ接続）
- - 業務に合わせたプロンプト作成とテスト支援
- - 構築したエージェントのパフォーマンス検証と改善支援
- - 自律運用に向けたドキュメント作成とスキル移転
- - 活用アイデアを創出するワークショップの開催など
Google Agentspace 支援パッケージの詳細：https://lp.dsk-cloud.com/resource/gcp/google-agentspace-implementation-support-package
■クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」とは
「Reckoner」は、データの集約・加工・連携をノーコードで誰でも簡単に実行できるクラウドサービスです。
コーディングを行うことなく、ブロックを繋げるような簡単3ステップのマウス操作で、すばやくラクにデータを連携します。これにより、現場主導でのデータ活用が促進され、データの民主化を実現します。
クラウドだから初期投資や運用負担も大幅削減。
kintone、Salesforce、Google BigQuery、SmartHRなど、100種以上の多種多様な SaaSを連携し、データ運用の効率化とデータ活用の高度化を支援します。
サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_dsk_google_agentspace_20250801&utm_content=)
■株式会社電算システムについて
会社名：株式会社電算システム
本社所在地：岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地
東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル
主な事業内容：情報サービス事業、収納代行サービス事業
URL：https://www.densan-s.co.jp/
【株式会社スリーシェイク】
スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。
会社名 ：株式会社スリーシェイク
代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真
所在地 ：東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑
事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )
セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )
クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )
フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance(リランス)」運営 ( https://relance.jp/ )
会社HP ：ht(https://3-shake.com/)tps://3-shake.com/(https://3-shake.com/)
※ Google Agentspace および Google Cloud は Google LLC の商標です。