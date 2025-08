バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」が “カプセルトイ世界売上No.1” としてギネス世界記録(TM)に認定！

株式会社バンダイ

この度、株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」が、グローバルでの2024年度年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No.1”としてギネス世界記録(TM)に認定されました。

ギネス世界記録(TM) 認定内容

「最大のカプセルトイブランド(2024年度 年間売上)」

・英語記録名:Largest capsule toy brand - current(FY2024 Annual sales)

「ガシャポン(R)」ギネス世界記録(TM)特設サイト:https://gashapon.jp/news/?p=12170

バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ国内売り上げの約57%を占め、現在では毎月120種類以上もの商品を発売しています。この豊富なアイテム数は、バラエティ豊かな商品ラインアップが支えており、バンダイならではの多くのIP展開やオリジナルシリーズの展開と、オリジナリティあふれる多彩な仕様を掛け合わせることで商品に広がりを作っています。

また、自社でガシャポン自販機などのインフラの開発を担うことで、消費者のニーズや時代の流れに合わせた商品展開を実現しています。

2024年度は1年間で2.2億個以上の商品を出荷し、年間出荷数分のカプセルを積み上げると地球とほぼ同じ高さとなります。

これからも“カプセルトイ世界売上No.1”のブランドとして、世界中でお楽しみいただけるよう常に新しい驚きと楽しさを提供してまいりますので、進化を続ける「ガシャポン(R)」にご注目ください。

ギネス世界記録(TM)認定に関する紹介映像は下記よりご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GWaxKAeb3aw ]

ギネス世界記録(TM)認定を記念して「ガシャポン(R)の日(8月8日)」(※1)に合わせた各種キャンペーン及び商品販売を実施いたします。

ガシャポンの日2025特設サイト:https://gashapon.jp/88_2025/

(※1)一般社団法人日本記念日協会より認定

1.バンダイナムコ Cross Store 東京・バンダイナムコ Cross Store 博多に「ガシャポン(R)」だらけの巨大な壁が登場

8月の発売商品は約150種類以上!8月発売の商品を壁一面に貼り付けた大型展示をバンダイナムコ Cross Store 東京・バンダイナムコ Cross Store 博多店に設置します。「ガシャポン(R)」ならではの圧倒的な商品数とバラエティ豊かなラインアップを体感できる展示となっておりますので、ぜひお越しいただき、「ガシャポン(R)」の魅力を存分にお楽しみください。

設置期間:2025年8月1日(金)~8月31日(日)

実施店舗:

バンダイナムコ Cross Store 東京

(https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/store/crossstore_tokyo/)

バンダイナムコ Cross Store 博多

(https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/store/hakata-canalcity/)

※一部展示していない商品もございます。

※発売時期は商品により異なります。

※発売時期は変更になる可能性がございます。

2. 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにてキャンペーンと先行販売を実施!

「ガシャポン(R)ミニポーチ」がもらえるキャンペーンを実施!

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて、店舗スタッフに合言葉(「ガシャポン世界一おめでとう!」)を伝えると「ガシャポン(R)ミニポーチ」がもらえるキャンペーンを実施します。

実施期間: 2025年8月1日(金)~

実施店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ

※景品がなくなり次第終了

※配布開始時間は店舗により異なります

キャンペーン詳細:

https://gashapon.jp/news/88_2025_campaign

「ガシャポン(R)ミニポーチ」

※写真はイメージです。

※撮影に使用している商品はプレゼントの対象外です。

ガシャポン(R)モチーフの新商品を先行販売!

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて、ガシャポン自販機やカプセルをモチーフにしたアイテム、人気オリジナルIPの新商品を8月1日(金)より先行販売いたします。

※販売開始時間は店舗により異なります。

「めじるしアクセサリー ガシャポン」

1回300円(税10%込) / 全9種

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769866142000

全高約2.9cmのガシャポン自販機とカプセルミニチュアがついためじるしアクセサリー。傘やペットボトルなどに"めじるし”としてつけることができるアイテムで、推し活にもぴったりな全9色展開です。

「めじるしアクセサリー ガシャポン」

「ガシャプラQ ガシャポンステーション」

1回500円(税10%込)/ 全5種

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769866135000

外装がランナー型のカプセルレス商品。組み立てると全高約7.2cmのガシャポン自販機ミニチュアになり、ハンドルを回すとミニカプセルを払い出すことができます。

「ガシャプラQ ガシャポンステーション」

「ガシャポン自販機 カプセルコレクション」

1回300円(税10%込) / 全8種

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769898037000

中にフィギュアやぬいぐるみ等を入れて飾ることができる全高約80mmのガシャポン自販機型ケース。ボールチェーン付きなので持ち運ぶこともできます。

「ガシャポン自販機 カプセルコレクション」

「まちぼうけ ガシャポンの場合 その2」

1回300円(税10%込) / 全6種

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769888519000

昨年発売し大好評だった「まちぼうけ ガシャポンの場合」の第二弾。全高約4cmのミニチュアになったガシャポン自販機と、カプセルをラインアップしています。

「まちぼうけ ガシャポンの場合 その2」

「【フラットガシャポン】VIRUSWEETS miniクリアファイルコレクション」

1回200円(税10%込) / 全8種

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769927294000

フィギュアシリーズが大人気の「VIRUSWEETS」が、高さ約20.5cm×横約14.6cmの約A5サイズのminiクリアファイルになって登場。VIRUSWEETSたちがガシャポン(R)カプセルの中に入ったオリジナルデザインのイラストもラインアップしています。

「VIRUSWEETS miniクリアファイルコレクション」

3.全国のバンダイナムコオフィシャルショップで限定商品を販売

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート限定で、下記商品を販売します。

※販売開始日時は店舗により異なります。

「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール02 SAIYAN SPECIAL EDITION」

1回500円(税10%込) / 全4種

8月1日(金)より順次発売

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769927829000

全高約10cmのサイズながら、精巧にキャラクターの造形を表現している「HGドラゴンボール」シリーズ。2024年12月発売「HGドラゴンボール02 SAIYAN EDITION」のspecial color ver.で、全種メタリック塗装を施した豪華仕様となっています。

「HGドラゴンボール02 SAIYAN SPECIAL EDITION」

「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール01 GOKU SPECIAL EDITION」

1回500円(税10%込) / 全4種

8月1日(金)より順次発売

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769818639000

2024年7月発売「HGドラゴンボール01 GOKU EDITION」のspecial color ver.で、全種メタリック塗装を施した豪華仕様となっています。

※2024年11月に発売した商品の再販売です。

「【再販】HGドラゴンボール01 GOKU SPECIAL EDITION」

4.「ガシャポン(R)」をもっと楽しむガシャポングッズが販売開始

本物のガシャポン自販機を約1/3スケールのコンパクトサイズで再現した「バンダイ公式 ガシャポンマシンジョイ」が新登場。また、大人気の「ガシャポンショルダーバッグ 水色」もガシャポンオンラインにて再販売します。

「バンダイ公式 ガシャポンマシンジョイ」

メーカー希望小売価格:4,950円(税10%込)

ミニカプセル20個と、遊べるガシャポンシート付き。

ハンドルを回すとミニカプセルが出てくる、全高約20cmでコンパクトなバンダイ公式ガシャポンマシンです。

【ガシャポンオンライン販売】

8月1日(金)12:00より販売開始予定

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/item/PRE_Z4582769846793.html

【一般販売】

8月8日(金)より順次全国のカプセルトイ専門店・ECサイトでも販売開始予定

※販売予定の店舗は下記よりご確認ください。

https://gashapon.jp/gashaponmachine/

「ガシャポンショルダーバッグ 水色」(再販売)

3,300円(税10%込)

全高約19cmと便利なサイズ感で、中にガシャポンを入れて楽しむこともできる、実際に回せるハンドル付きのショルダーバッグです。

【ガシャポンオンライン販売】

8月1日(金)12:00より販売開始予定

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/item/PRE_Z4582769899393.html

※内容は予告なく変更になる可能性がございます。

■カプセルトイ市場について

近年カプセルトイ市場は、専門店の増加やインバウンド需要、ターゲット層の拡大を背景に著しい成長を遂げており、2024年度には国内市場規模1,200億円を突破。2020年度比で約3倍に拡大するなど、今や日本文化を象徴する分野のひとつです。バンダイの「ガシャポン(R)」は国内売り上げの約57%を占め、市場をけん引してきました。(※2)

1977年の市場参入からの累計販売個数は約43.7億個。2021年には、バンダイのガシャポン(R)の専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」の展開を開始し、2025年現在は国内258店舗を展開中。2021年からは海外でも「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」の展開を開始し、現在17の国と地域で102店舗まで拡大し、世界中でガシャポン体験を提供しています。

(※2)バンダイ調べ

■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

「ガシャポン(R)」はハンドルを「ガシャ」と回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることがブランド名の由来となり、1977年よりカプセルトイ市場に参入しました。

世の中の流れやお客さまのニーズに寄り添い、商品・自販機・売場を進化させながら高品質でバラエティ豊かな商品を展開し続け、2025年にブランド創立48年目を迎えました。現在では毎月120種類以上の商品を市場に投入し、現金・電子マネー・QRコード決済など様々な決済方法やカプセル以外の形状にも対応する自販機の開発も自社で行っています。近年はサステナビリティへの取り組みも積極的に行い、カプセルのリサイクルや環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。

また、2021年以降は海外にもガシャポンバンダイオフィシャルショップを出店し、世界中で「ガシャポン(R)」をお楽しみ頂ける環境づくりを推し進めています。これからも進化を続ける「ガシャポン(R)」にご注目下さい。

「ガシャポンどこ?」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!

「ガシャポンどこ?」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。

気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。

https://gashapon.jp/shop/gplus.php

ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

※本資料に記載されている情報は 2025年8月1日現在のものです。

(C)BANDAI

PAC-MAN(TM)&(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・MBS

(C)Kyogakusha, an imprint of Sekaishisosha-Kyogakusha Co., Ltd.

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd. / P.D.S.

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

TM&(C)TOHO CO ., LTD.

(C)円谷プロ

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660611

(C)iFamilySC

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション