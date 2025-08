初日の出発式では、ハローキティがサプライズ登場 大分ハローキティ空港 から ハーモニーランドまで約35分 “ハーモニーライナー”本日より運行開始

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役:小巻亜矢)は、 大分県(知事:佐藤 樹一郎) と 大分交通株式会社(代表取締役社長:安部 喜代治)とともに、2025年8月2日(土)に「大分ハローキティ空港」 と「ハーモニーランド」を結ぶラッピングバス“ハーモニーライナー”の運行開始を記念して、出発式を開催しました。当日は、お祝いにかけつけたハローキティとテープカットを実施。ご来賓のみなさまと共に運行をお祝いしました。

また、空港内では観光キャンペーン「#大分から世界へHELLO」の取り組みの1つである第2弾の装飾も新たに公開しました。国内線手荷物受取所や足湯、到着ロビートイレを含む空間装飾が登場し、空港を訪れるみなさまをサンリオのキャラクターたちがあたたかく迎える演出がさらにパワーアップいたします。

出発式には、大分県知事 佐藤樹一郎氏、大分交通株式会社 代表取締役社長 安部喜代治氏、株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長 小巻亜矢が出席し、さらに“ハーモニーライナー”運行開始を祝して、サンリオの人気キャラクター ハローキティも登場。ご来賓のみなさまとともに実施されたテープカットの瞬間には、会場から大きな拍手が湧き起こり、ラッピングバスの門出を祝いました。その後、来場者を乗せた初便が、サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドに向けて出発しました。続いて行われた“ハーモニーライナー”内覧会では、キャラクターモチーフのデザインが施された車内の内装まで、多くの家族連れや観光客が記念撮影を楽しむ様子が見受けられました。

また、当日は観光キャンペーン「#大分から世界へHELLO」の取り組みの1つである空港装飾の第2弾として、新たな装飾も公開。大分ハローキティ空港ならではの足湯コーナーや国内線手荷物受取所のレール、さらに到着ロビートイレにまでサンリオのキャラクターがあしらわれた装飾がお披露目され、空港全体が「世界でいちばん、あたたまる空港」のコンセプトのもとで新たに彩られました。

この機会に、サンリオのキャラクターたちが訪れるすべての方を温かく迎える「大分ハローキティ空港」から、ラッピングバス“ハーモニーライナー”を使って、サンリオキャラクターにあふれる道中もお楽しみいただきながら、ぜひハーモニーランドへお越しください。

【“ハーモニーライナー”出発式・空港内装飾第二弾レポート】

■ハローキティがお祝いに駆け付け、出発を祝したテープカットを実施

出発式ではまず、大分県知事・佐藤樹一郎氏が「大分ハローキティ空港から杵築駅、そしてハーモニーランドを結ぶ“ハーモニーライナー”がスタートし、大分県の観光において交通の多様化が進みます。さらに、大分ハローキティ空港は、本日から装飾がグレードアップします。より多くのみなさまに空港から大分県を楽しんでいただきたいです。」と挨拶。続いて、株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長・小巻亜矢が「大分県にハーモニーランドができて35周年を迎える中で、これまでの課題であった交通機関を改善する取り組みが始まり、大分ハローキティ空港や“ハーモニーライナー”が実現しました。運行開始により交通網の整備で行きやすくなったハーモニーランドを通して、『みんななかよく』のメッセージをさらに発信していきたいです。」とコメントし、その後、大分交通株式会社 代表取締役社長・安部喜代治氏は「車外だけでなく車内にもサンリオキャラクターが描かれており、見るだけでなく乗ってさらに楽しんでいただきたいです。」とそれぞれ“ハーモニーライナー”に向けた思いや期待感を語りました。式の締めくくりには、お祝いに駆け付けたハローキティも加わってテープカットが行われ、会場には大きな拍手が響き渡りました。その後、来場者を乗せた初便が、サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドに向けて出発しました。

テープカットの後には、“ハーモニーライナー”の内覧会が行われました。バスの外装・内装にはサンリオキャラクターやキャラクター達のモチーフがふんだんにあしらわれており、座席に座って記念撮影を楽しむ姿も多く見られました。

その後、大分ハローキティ空港を出発した初便は、サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドへ到着。園内では人気キャラクター バッドばつ丸がゲストを出迎え、拍手と笑顔に包まれながら、思い出に残る温かな歓迎のシーンが繰り広げられました。

「ハーモニーライナー」詳細

・運行事業者:大分交通株式会社

・運行期間:2025年8月2日(土)~11月15日(土) ※ハーモニーランド休園日は運休

・運行ダイヤ: https://www.harmonyland.jp/news/16383

・運行区間と運賃:大分空港 ⇔ 杵築駅:910円

杵築駅 ⇔ ハーモニーランド:270円

大分空港 ⇔ ハーモニーランド:1,000円

・チケット:予約不要・事前購入なし ※通常の路線バスと同様に降車時支払い

■大分空港ならではの足湯や、国内線手荷物受取所にサンリオキャラクターたちが! 空港装飾第2弾も公開開始!

「#大分から世界へHELLO」観光キャンペーンの取り組みの1つである空港装飾の第2弾では、空港内各所が新たにサンリオキャラクターで彩られました。第1弾で実施された1F到着ロビーフォトスポットや屋外看板、旅客搭乗橋などの装飾デザインを引き継ぎつつ、今回はさらに大分県ならではの「足湯」コーナーや、シナモロールやぐでたまが荷物と一緒に流れてくる国内線手荷物受取所、到着ロビートイレなど、思わず立ち寄りたくなるような新スポットが公開されました。第2弾の装飾により、空港全体がさらにサンリオキャラクターであふれた「大分ハローキティ空港」。「世界でいちばん、あたたまる空港」というコンセプトのもと、旅の始まりから心がほどけるような空間が広がっています。ぜひ、新たな空港の魅力を体感してください。

足湯外観足湯内観1.足湯内観2.国内線手荷物受取所(ハローキティ&ぐでたま)国内線手荷物受取所(クロミ)国内線手荷物受取所(ポムポムプリン)授乳室到着ロビートイレ1.到着ロビートイレ2.

