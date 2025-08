8/9(土)10(日) SUPER FORMULA 第8戦 東北大会日本最速の自動車レースを観に行こう！中学生以下のお子様は全員入場無料｜宮城県村田町

株式会社日本レースプロモーション

F1に次ぐ速さを誇り、時速300kmを超える国内最高峰で最速の自動車レースである全日本スーパーフォーミュラ選手権(SUPER FORMULA)を運営する株式会社日本レースプロモーション(JRP)は、8月9日(土)・10日(日)の2日間、スポーツランドSUGO(宮城県村田町)で開催されるSUPER FORMULA 第8戦東北大会の追加情報を発表いたしました。

<画像:2025 SUPER FORMULA Rd.8 東北大会 スポーツランドSUGO キービジュアル>

スポーツランドSUGOはモータースポーツ観戦がはじめての方でも安心!中学生以下のお子様は全員無料に加えてキッズパークも充実!事前に「はじめてのSUGO(https://www.sportsland-sugo.co.jp/beginner/)」を要チェック!当日はホームストレートを駆け抜ける時速300kmを超えるフォーミュラカーに大興奮!イベント広場で推しグッズをゲット!お腹が空いたら東北グルメを大満喫!SUGOへの行き帰りの際は是⾮、歴史情緒あふれる村田町を『SFgo』を⽚手にチェックインポイントへお立ち寄りください!

年に一度の東北大会、今年は夏休み期間中の開催となり、イベント広場・キッズパークの体験コンテンツも充実!特設ステージでは地元宮城県仙台市出身のシンガーソングエンターテイナーの「ハジ→」さんによるトーク&ライブを開催!決勝レース直前には国歌独唱も行われます。お見逃しなく!

イベント広場マップ

レース以外のお時間は特設ステージやグッズ販売、車両展示が行われる「パノラマ広場」と、お子様向け体験や東北グルメが集結する「キッズパーク」へお越しください!パノラマ広場「SFグッズ販売」ブースでは大人気の推しドライバーグッズ、SUPER FORMULA オフィシャルグッズの販売が行われます。どちらの商品もなくなり次第販売終了となりますので、お早めにお越しください!

<イベント広場営業時間>

2025年8月9日(土) 8時~16時30分/10日(日) 8時~16時35分

おすすめコンテンツ

【SF NEXT50 ステージ】

日時:8月9日(土) 8時~16時30分

8月10日(日) 8時~16時46分

場所:パノラマ広場 特設ステージ

※詳しくはイベントスケジュールをご覧ください

https://superformula.net/sf3/race/18668/#next50

<写真(左から):ハジ→さん(8/10出演)/笹原右京さん(8/10出演)>

【ホンダモビリティ東北 特別車両展示】

日時:8月9日(土) 8時~16時30分

8月10日(日) 8時~16時46分

場所:パノラマ広場 ホンダモビリティ東北エリア

展示:シビックタイプR/無限ステップワゴン

S660 ネオクラシック/NSX

<写真:HONDA NSX>

【SUPER FORMULA 公式グッズ販売】

日時:8月9日(土) 8時~16時30分

8月10日(日) 8時~16時45分

場所:パノラマ広場 SFgo ブース

※画像の商品は一例です

※各商品無くなり次第販売終了となります

【Out of KidZania in SUPER FORMULA supported by AUTOBACS】

対象:小学1年生~中学3年生

料金:各体験1,000 円(税込)

体験:グリッドアテンダー/ボードホルダー

スタートエンジンコーター

場内アナウンサー

モータースポーツジャーナリスト

管制オフィシャル

チームマネージャー

コースオフィシャル

レーシングタイヤサービス

<NEW!>自動車整備⼠

※詳しくはご案内ページをご覧ください

https://superformula.net/sf3/outofkidzania/

<写真(左から):グリッドボードホルダー/管制オフィシャル/自動車整備⼠(例)>

【TOYOTA GAZOO Racing ブース】

日時:8月9日(土) 8時~16時30分

8月10日(日) 8時~16時45分

対象:誰でも参加可能

料金:無料

場所:パノラマ広場 TGR ペダルカーエリア

キッズパーク TGR 縁日コーナー

<写真(左から):TGR 縁日コンテンツ/TGR キッズストライダー体験>【SF23「Twin Tiger(双寅)」展示・乗車体験】

対象:どなたでも体験可能

日時:8月9日(土) 8時~16時30分

8月10日(日) 8時~16時45分

場所:パノラマ広場 SF23 展示エリア

費用:無料

備考:展示車両のため、エンジンは始動いたしません

東北グルメコーナー登場!

キッズパークに東北グルメコーナーが登場!米沢名物牛丼弁当「牛肉どまん中」をはじめ、山形県のご当地サイダー「山形パインサイダー」、おつまみやおやつに最適な米沢牛入りサラミなど、宮城県、福島県、山形県、⻘森県、秋田県、岩手県の東北6県を代表する物産品がずらり!

『SFgo』無料トライアル実施中!

はじめてのSUPER FORMULA 観戦の前にしっかり予習!SUPER FORMULA 公式レース視聴アプリ『SFgo(エスエフコ゛ー)』では過去のレース映像に加えて、推しドライバーのオンボードカメラ映像やチーム無線を視聴し放題!初回14日間無料トライアルを実施中!

ステップ1.:App Store/Google Play からアプリをダウンロード

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/sfgo/id1615551217

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.superformula.sfgo

ステップ2.:『SFgo』アプリを起動し、会員登録

ステップ3.:プランを選んで14日間無料トライアルスタート!

<既に無料会員になっている方は>

ステップ1.:マイページから「有料プランに切り替える」を選択

ステップ2.:プランを選んで14日間無料トライアルスタート!

※ 14日間無料トライアルは初めてApple ID 決済/Google Play 決済を利用される方が対象です。

※ 14日目以降は事前に選択された有料プランへ移行いたします。

SFgo を⽚手に村田町を散策しよう!

SUPER FORMULAと地域連携パートナーシップを結んでいる宮城県村田町のご協力のもと、SUPER FORMULA 公式アプリ「SFgo」のミッション機能を利用し、歴史情緒あふれる村田町に設置されたおすすめスポットを巡るイベントチェックインを実施!この機会に是⾮、村田町を周遊するモータースポーツツーリズムをお楽しみください!

実施期間:2025年8月6日(水) 12時00分~31日(日) 23時59分まで

参加費用:無料

観戦チケットも大好評発売中!

中学生以下は全員無料!なんと、高校・専門学校・短大・大学生も学生証の提示で当日券が半額の50%オフ!前売券はペア割・レディース割などお得がいっぱい!これはもうみんなで行くしかない!

前売りチケットはコンビニ(ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン)またはプレイガイド(ローソンチケット、チケットぴあ、CNプレイガイド、イープラス、Gettii)でご購入いただけます!詳しくは下記をご覧ください。

→ https://www.sportsland-sugo.co.jp/watch/10814/tickets/

