【鳥取・島根】地域密着型対面AI研修サービス「AIさんいん」/地域が抱える課題にAIで挑む/研修後のコンサルティングも含めて、小回りの利く、AI相談役・伴走支援（取材・掲載ご検討のお願い）

株式会社タイヨー通信

報道関係者各位 2025年8月吉日

株式会社タイヨー通信

地域密着型対面AI研修サービス

「AIさんいん」始動 ～人口減少時代の働き方改革を支援～

法人向け対面AI研修サービス「AIさんいん」を提供開始

株式会社タイヨー通信（本社：鳥取県西伯郡日吉津村、代表取締役：安達孝宏）は、2025年8月より、地域密着型のAI研修サービス「AIさんいん」を開始しました。

本事業は、山陰地域（鳥取県・島根県）を中心とした企業・団体に向け、生成AIの基礎から実務活用、社内ルール策定までを対面で支援する法人向けAI研修プログラムです。また研修後のコンサルティングも含めて、小回りの利く、AI相談役・伴走支援を目指しています。

背景：山陰地域が抱える課題にAIで挑む

少子高齢化・若年層の流出に伴い、山陰地域では深刻な人材不足が続いています。

こうした課題に対し、AI導入による業務効率化・生産性向上を支援することで、地域の企業経営の持続可能性を高めることを目的としています。

対面型AI研修（スタンダード研修コース／エキスパート研修コース）

対象 鳥取・島根を中心とした法人／団体

対象者 すべてのオフィスワーカー（特に事務職・営業職・マネージメント職）



特長

- 完全対面式：Webではなく、職場に伺って直接レクチャー

- 実務特化型：議事録、社内報告、日報などにすぐ応用可能

- ルール策定支援：各社独自の「AI活用ルール」策定も支援

- 助成金対象：エキスパート研修は人材開発支援助成金の対象講座として申請可能78％の助成を受けることができます※詳細はお問い合わせください

今後の展望

タイヨー通信では今後、「AIさんいん」を鳥取・島根全域に展開し、自治体・商工会・教育機関との連携も視野に入れた地域AI化支援を進めてまいります。

■取材のご案内

本件に関する取材・掲載のご検討を賜りたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

現地での研修風景の撮影・体験取材や、講師・受講企業様へのインタビューもご相談可能です。

■本件に関するお問い合わせ先



株式会社タイヨー通信 / AIさんいん

担当者：岩荷 歩（いわなり・あゆむ）

メール：iwanari@taiyo-jp.com

電話：0859-27-1211（平日9:00～17:00）

URL：https://ai-sanin.com/

事業開始につき新規ドメイン取得しホームページ作成致しました



タイヨー通信本社： 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津45番地3

タイヨー通信出雲営業所：島根県出雲市天神町52