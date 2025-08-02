【岡山大学】オミクロン株期のコロナ後遺症診療～半数以上で180日以上の長期通院が必要～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 8月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山大学病院のコロナ後遺症外来を受診した患者のうち、半数以上（52.2%）が後遺症の初診から数えて半年（180日）以上の長い通院期間を要したことが分かりました。- 長期通院が必要な患者は男女比では女性の割合が多く（59.4%）、3つ以上の多くの症状を有する患者の割合も、女性の方が多いことが分かりました（男性：48.4％、女性：54.7％）。特に女性では倦怠感・睡眠障害・記憶障害・しびれが多く、男性では倦怠感・頭痛が多くみられました。- 長期通院が必要な患者では、初診時の身体的・精神的疲労、生活の質、抑うつを示すスコアがすべて重症でした。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院 総合内科・総合診療科の櫻田泰江医員と、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学の秋山博史大学院生、岡山大学学術研究院医歯薬学域（医）総合内科学の大塚文男教授らのグループは、岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来（コロナ後遺症外来）を受診した患者の通院期間を検討し、症状の長期化に関わる臨床的な特徴についての研究を行いました。

その結果、半数以上（52.2%）が初診から数えて半年（180日）以上の長期通院を必要としていること、また長期通院を要した患者では訴える症状の数も多く、特に男性より女性の方が多いことが分かりました。女性であること、また3つ以上の多くの症状を持っていることがコロナ後遺症の長期化につながると明らかになり、継続的な診療をすることの重要性が再認識されました。



この研究成果は2025年7月11日、国際学術雑誌「Journal of Clinical Medicine」に掲載されました。

本情報は、2025年7月30日に岡山大学から公開されました。

コロナ後遺症患者の外来通院期間とその割合（オミクロン株期以降の感染）

◆櫻田泰江医員と大塚文男教授のコメント

＜櫻田泰江医員＞

今回の調査で女性の方が辛い症状で悩んでいる方の割合が多いことが明らかになり、同じ女性として寄り添う姿勢で診療することが大事だと感じています。後遺症への理解が広がり、病態解明や治療法の発展に寄与できるよう、これからも研究を続けていきたいと思います。

＜大塚文男教授＞

コロナ感染を契機に、治療が長引くコロナ後遺症となる可能性もあるため、感染のピークは過ぎていても、それぞれの視点で、感染対策への意識を持っておくことが大切です。

◆論文情報

論 文 名：Symptomatic trends and time to recovery for long COVID patients infected during the Omicron phase.

掲 載 紙：Journal of Clinical Medicine

著 者：Hiroshi Akiyama, Yasue Sakurada, Hiroyuki Honda, Yui Matsuda, Yuki Otsuka, Kazuki Tokumasu, Yasuhiro Nakano, Ryosuke Takase, Daisuke Omura, Keigo Ueda, Fumio Otsuka

D O I：10.3390/jcm14144918

U R L：https://doi.org/10.3390/jcm14144918

◆詳しい研究内容について

オミクロン株期のコロナ後遺症診療～半数以上で180日以上の長期通院が必要～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20250730-1.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html

・岡山大学病院総合内科・総合診療科

https://okayama-u-genmed.com/

◆参考情報

・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631

・新型コロナウイルスワクチン情報

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4923

・岡山大学の新型コロナウイルス感染症への対応について

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/aboutcoronavirus.html

・【岡山大学】岡山大学病院にECMOを搭載できる大型救急搬送車「ドクターカー」を配備しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000072793.html

・【岡山大学】WHOに協力：新型コロナウイルス感染症対策専門家として萩谷英大医師をパプアニューギニアへ派遣

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000072793.html

◆参考調査研究レポート

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.4）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001499.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした2回目接種はどのような結果なのか～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査～最終報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html

・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html

・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナワクチン接種後に発現した持続的な副反応の特徴を検討

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001879.000072793.html

・最期の時を過ごす場所を厚生労働省のデータから解析～コロナ禍で病院から在宅へ死亡場所がシフト～〔岡山大学, 飯塚病院〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002072.000072793.html

・【岡山大学】コロナ感染後の長引く症状のすべてが後遺症とは限らない～コロナ後遺症外来で見つかった内科疾患から～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002092.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株流行期における抗体価とSARS-CoV-2感染の関連

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症による長引く症状が就労へ与える影響を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002395.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の症状に見られる立ちくらみ症状の特徴を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002437.000072793.html

・【岡山大学】持続感染を伴う新型コロナ後遺症の予防法並びに治療法の検討～ワクチンと抗ウイルス薬の同時併用には症状回復の効果が期待される～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002454.000072793.html

・【岡山大学】テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた微量検体中の新型コロナウイルス内に存在するNタンパク質の高感度検出に成功

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002842.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルス罹患後症状に関連した筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群（ME/CFS）の特徴に関する研究

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002825.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルス罹患後症状（コロナ後遺症）の倦怠感に対する臨床研究を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002809.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 総合内科・総合診療科 医員 櫻田泰江

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）総合内科学 教授 大塚文男

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7342

FAX：086-235-7345

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1414.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

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