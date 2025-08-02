【岡山大学】西田和弘教授（大学院法務研究科）「令和7年度公益財団法人日本知的障害者福祉協会会長賞」を受賞

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 8月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院法務学域（大学院法学研究科）の西田和弘教授が「令和7年度公益財団法人日本知的障害者福祉協会会長賞」を受賞し、2025年7月10日、東京国際フォーラムで執り行われた授賞式にて、表彰状と記念の盾が授与されました。



日本知的障害者福祉協会は昭和9年に設立され、昭和42年に財団法人の認可を受け、平成25年に公益財団法人へ移行しました。知的障害のある方の自立と社会・経済活動への参加を促進するための支援および福祉の増進を図ることを目的としています。同協会会長賞は、その目的達成のために顕著な功績のあった者に授与され、令和7年度は5人が選ばれました。



西田教授は、長年にわたり社会福祉法人、施設・事業所におけるリスクマネジメントや権利擁護の取り組みの向上、政策提言にも大きく貢献してきたことが高く評価され、今回の受賞となりました。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年7月31日に岡山大学から公開されました。

表彰状を授与される西田和弘教授

◆参 考

・岡山大学大学院法務研究科

https://www.lawschool.okayama-u.ac.jp/

・公益財団法人日本知的障害者福祉協会

http://www.aigo.or.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 大学院社会文化科学研究科等事務部 法務研究科担当

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7353,7358

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14461.html

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岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

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岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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