【第1話無料公開】英国の傑作刑事ドラマ『第一容疑者』を、舞台をアメリカに移しリメイクした『新・第一容疑者』第1話を、YouTubeで期間限定無料公開！
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Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、英国の大人気刑事ドラマ『第一容疑者』の舞台をアメリカに移し、リメイクした『新・第一容疑者』より、第1話「幼い目撃者」を8月1日（金）20:00～1か月限定で無料公開開始！
男社会の警察で豪腕を振るうタフな女性刑事を、『ER 緊急救命室』や『ＮＣＩＳ ～ネイビー犯罪捜査班』で有名なマリア・ベロが演じています。
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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=daJzoXdCUl4 ]
『新・第一容疑者』第1話「幼い目撃者」（2011年／アメリカ／44分）
監督：ピーター・バーグ 他
キャスト： マリア・ベロ／ブライアン・F・オバーン／エイダン・クイン
★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/9tgec
■第1話「幼い目撃者」あらすじ
ジェーン・ティモニーは殺人課の刑事となったが、周りの男性刑事から疎まれていた。担当するはずの強盗殺人事件と管内で発生した連続レイプ事件の関連性について意見し、さらに反感を買う。だが、ある出来事をきっかけに強盗殺人事件の担当となり、被害者の息子から証言を引き出す。また同棲している恋人の元妻は、あれこれ理由をつけて恋人の息子を家に泊まらせない。ジェーンは保管する銃を見せ、元妻と恋人を怒らせる。
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