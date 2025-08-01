【HCJ2025 出展報告】宿泊施設の省人化・無人運用を支援する「AdvaNceD IoTシリーズ」実機展示に多数の反響｜スマートチェックイン・セルフスーツケース預かりが注目を集める

株式会社デバイスエージェンシー

株式会社デバイスエージェンシー（本社：大阪市西区）は、2025年7月23日（水）～25日（金）にインテックス大阪で開催された「ホテル・レストラン・ショー & FOODEX JAPAN in 関西 2025」に出展し、宿泊施設の省人化・無人運用を支援する「AdvaNceD IoTシリーズ」の実機展示を行いました。

なかでも、スマートチェックインシステムおよびセルフスーツケース預かりサービス（バゲッジストレージ）は、来場者からの関心が非常に高く、デモ体験を通じて導入イメージを膨らませていただきました。

🔹 出展製品・展示内容

1. AdvaNceD IoT スマートチェックイン- ゲストのスマホから情報を入力する「事前チェックイン」や「スマホチェックイン」にも対応- 客室の鍵はスマートロック／カードキー／物理鍵にそれぞれ対応- 朝食券や駐車券の発行・デイユース受付などの各種オプションにも対応

▶ 製品情報：

カードロック対応 https://and-iot.jp/dms-cardlock/

クラウドスマートロック対応 https://and-iot.jp/dms/

キーボックス連携 https://and-iot.jp/dms-keybox/

2. AdvaNceD IoT バゲッジストレージ（セルフスーツケース預かりサービス）- チェックイン前後の荷物預かりを無人で提供可能- ゲストはスマホでQRコードを読み取り、セルフで預け入れ／決済／受け取りが完結- 筐体カラーやデザインもカスタマイズ可能

▶ 製品情報：

https://and-iot.jp/baggage-storage/

3. AdvaNceD IoT キャッシュレスランドリー- アプリ不要、ゲストのスマホだけで支払いができるキャッシュレス洗濯機・乾燥機対応システム- 多言語対応で、インバウンド対策にも最適- 売り上げや稼働状況はクラウドから遠隔で管理が可能

▶ 製品情報：

https://and-iot.jp/coin-laundry-hotel/

4. AdvaNceD IoTクラウドスマートロック- 1部屋あたりのロック利用料が100円/月～とリーズナブル※- スマートチェックインシステムと連携し、パスコードを自動発行- スマートチェックインシステムとの組み合わせで受付業務を完全自動化

※ロック利用料の他に別途月額基本料が発生します。



▶ 製品情報：

https://and-iot.jp/smartlock/

5. AdvaNceD IoTスマート客室内線電話- フロント人員が少ない施設でも、スマホで受電できるクラウド内線電話を展示中- PBX不要・タブレットやスマホで運用可能なため、低コストで導入できます

▶ 製品情報：

https://and-iot.jp/roomtablet/

◎協力企業様 募集：「電動3輪バイクシステム」の無人レンタル

「免許証認証～スマホ決済～鍵のお渡し～返却」まで全て無人で完結する

観光客向け電動3輪バイクの無人レンタルシステムのご紹介も展示会で行いました。

現在、宿泊施設様での導入や協力企業様を募集中です！

会場の様子

ブース入口

スマートチェックイン

セルフスーツケース預かり

キャッシュレス

株式会社デバイスエージェンシーは、今後も宿泊施設における業務効率化・無人運用を支援するため、IoT技術を活用した実用的なソリューションの開発・提供を進めてまいります。展示製品についての詳細や導入相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社デバイスエージェンシー

TEL：06-6585-9865

E-mail：info@device-agency.co.jp

公式製品サイト：https://and-iot.jp