「ZIPANGU the Party!!」“ラスボス”小林幸子の音楽を全身で浴びる熱い一夜！圧巻の「千本桜」生歌唱決定と「DJ幸子ステージ」の内容が明らかに！

松竹株式会社と株式会社TSTエンタテイメントは、2025年8月22日(金)に新宿・歌舞伎町の国内最大級ナイトクラブ「ZEROTOKYO」にて開催する革新的音楽イベント「ZIPANGU the Party!!」の第二弾情報を解禁いたします。日本の伝統と最先端のカルチャーが融合する本イベントにおいて、”ラスボス”小林幸子のさらなる出演詳細が決定いたしました!

◆ステージ内容詳細

2025年2月ステージ写真【「サクラガミ」ステージがパワーアップ! 小林幸子による「千本桜」歌唱決定!】

本イベントでしか観ることのできない「サクラガミ」ステージでは、日本の伝統芸能「石見神楽」と最新テクノロジーが融合し、圧巻のパフォーマンスを披露します。今回も世界的クリエイティブ集団「MPLUSPLUS」が手掛ける光・音・映像の演出と、MPCプレイヤーとして参加するRYO(Beat Buddy Boi)が神楽囃子との熱いセッションを繰り広げ、元NGT48の本間日陽が華麗に踊ります。

そして、この度、「サクラガミ」ステージで“ラスボス”小林幸子が国民的楽曲「千本桜」を生歌唱することが決定しました!石見神楽の荘厳な舞と、最新のド派手な演出が融合した大迫力の舞台で、小林幸子の圧倒的な歌唱力と表現力が、観る者全ての心を揺さぶります!

また、前回のイベントで、会場の観客全員を度肝を抜いた、全長17メートルの光る大蛇が宙づりになり舞台上を支配するあの演出が再び!通常のクラブイベントでは決して目にすることのできない、規格外のスペクタクルをその目に焼き付けてください!

【DJステージに小林幸子が降臨!】

国内外で活躍するトップDJであり、アニソン・インターネットカルチャーなど多くのDJたちの聖地である老舗クラブ"秋葉原MOGRA"の社長・D-YAMAのステージ中に、なんとラスボスこと小林幸子がDJとして降臨する!唯一無二のスタイルでMOGRA独自のクラブシーンを牽引し続けるD-YAMAと、ニコニコ超会議を筆頭に様々なネットカルチャーを席巻してきた小林幸子。この異色の組み合わせが織りなす“神セッション”は、クラブシーンの常識を塗り替えること間違いなし。前代未聞の化学反応にご期待ください!

今回のステージでは、小林幸子さんご自身がセットリストを監修。思い出深いものから、あの意外なナンバーまで、予測不能な「幸子ワールド」をお楽しみに!

「サクラガミ」ステージでの圧巻の生歌唱、DJパフォーマンスで披露される数々の幸子自身の名曲、まさに一夜にして“ラスボス幸子”の音楽を全身で浴びる体験ができるのはこの

「ZIPANGU the Party!!」だけ!お見逃しなく!

◆イベント概要

・タイトル「ZIPANGU the Party!!」

・HP:https://zerotokyo.jp/event/zipangu-the-party-2/

・日時:2025年8月22日(金)22:00 OPEN

※イベントの開場、開演時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・会 場:ZEROTOKYO(東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号東急歌舞伎町タワーB1-B4)

・チケット料金:DOOR(当日券):\6,000-

FASTPASS TICKET(前売券):\5,500-(優先入場・入場料金含む)

ZIPANGU GOLD PASS:\10,000(優先入場・入場料金含む)

【ZIPANGU GOLD PASS購入者限定特典】

1.ZIPANGU GOLD PASS購入者限定イベントへのご招待!

全員によるB2Bパフォーマンスで会場を盛り上げます。

ここでしか体験できないプレミアムな空間をお見逃しなく!

<時間> 8.22(金) 20:30~22:00(予定)