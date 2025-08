ＮＣネットワーク、タイとベトナムでビジネスマッチング機会の最大化 -インド等海外バイヤーの引き合い増、来年も期待！

株式会社NCネットワーク

製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」を運営する株式会社NCネットワーク(本社:東京都台東区、代表取締役社長:内原 康雄)は、日系企業のタイにおけるビジネスマッチングの拡大と事業展開を後押しするため、2026年5月にバンコクで開催する「EMIDASものづくり商談会2026(旧名称:FBCアセアンものづくり商談会)」の出展者募集を8月1日より開始いたしました。

■3億円の見込み発掘も / タイだけでなくインドからも多数のバイヤーが来場1社平均15件の商談が生まれた今年5月の実績

2025年5月、バンコクでNC Network Groupが主催する「第12回 FBCアセアン2025ものづくり商談会」を開催しました。本イベントはタイサブコン協会が主催する「SUBCON Thailand2025」との併催で、ASEANで最大級の「受託加工」が集結する展示商談会です。

現在、タイ国内では製造業を中心に景気の低迷が続いており、国内企業にとって新規取引の創出は容易ではない厳しい環境下にもかかわらず、今回の展示会では出展企業1社あたり平均15件の商談が実現。そのうち半数以上が有効な見込み案件として報告されており、手応えのある成果となりました。

本展示会は、タイ国内最大規模の受託加工に特化した商談イベントであることから、国内バイヤーの来場が多かったことだけでなく、サプライチェーンの構築に課題を抱えるインドからも多数のバイヤーが来場され、タイ国内のサプライヤーを求める具体的なニーズが多く寄せられました。

参加したバイヤー情報(一部)↓

Local Buyer: CANON HI-TECH (THAILAND) LTD. / PANASONIC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. / DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL. / NV GOTION CO., LTD. / DAICEL SAFETY SYSTEM (THAILAND) CO., LTD. / USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. / SGF (THAILAND) CO., LTD.

Oversea Buyer: FUJIFILM VIETNAM CO., LTD. / COLUBRIS CLEANTECH B.V. / ULTIMATE BATTERY COMPANY-UK / THE COMPOUND COMPANY / ROXBY KOREA / ACTAVIA / SPEA S.P.A / TOKEMA CONSULTING

■ EMIDASものづくり商談会の特長

特長1.:中小の受託加工企業が主役

他の展示会とは異なり、出展企業の約7割が中小製造業の受託加工企業。加工委託先を探す購買・開発・技術担当者との実効的な商談が期待できます。生産財・サービス提供のソリューション企業にとっても、潜在顧客が多数集まる魅力的なイベントです。

特長2.:商談の質にこだわる!事前商談申込による効果的なマッチング

専用のマッチングシステムを通じて、出展企業やバイヤーに対して会期の前に商談申込を行うことが可能。サイトには販売希望品・調達希望品の情報が掲載されているため、精度の高いマッチングが実現します。

特長3.:各国トップクラスの集客力×出展しやすい料金体系

バンコク会場は5万人、ハノイ会場は3万人の来場を見込む大規模展示会でありながら、出展料は中小企業に優しい設計です。

2026年「EMIDASものづくり商談会」では、今年を上回るビジネスマッチング件数を増加させ、タイ製造業界および経済発展に貢献することを目指します。

(※1)「FBCアセアンものづくり商談会」から「EMIDASものづくり商談会」名称変更の背景

2026年より、NCネットワークが運営する製造業専門のビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」と統合するかたちで、イベント名称を「FBCアセアンものづくり商談会」から「EMIDASものづくり商談会」へ変更しました。

製造業専門のビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」には、国内外2万社以上が登録しています。2026年からは展示会とエミダスサイトを連携させることで、出展企業の情報を年間通じて広く継続的に発信し、調達先・販路開拓支援を強化していきます。

▶ エミダス・サービス詳細:https://service.nc-net.com/pr/service/

■ EMIDASものづくり商談会 2026 バンコク会場 概要

会期:2026年5月13日(水)~16日(土)10:00~18:00(4日間)

会場:BITEC(HALL 102)

出展社数:500社(内64社がEMIDASの出展社を予定)

来場者数:50,000名(想定)

主催:NC Network Group / Informa Markets / THAI SUBCON / タイ投資委員会(BOI)

5万人超の来場者を誇る、タイ国内最大級の製造業向け展示会のひとつ。タイ投資委員会(BOI)やタイサブコン協会の協力により、優良ローカル企業や大手バイヤーが多数来場。

「タイローカルの新規開拓」「在タイ日系企業との関係強化」「ASEAN・インド市場への販路拡大」など、幅広いビジネスチャンスが期待できる国際商談会です。

■ EMIDASものづくり商談会 2026 ハノイ会場 概要

会期:2026年9月16日(水)~18日(金)9:00~17:00(3日間)

会場:Vietnam Exposition Center(VEC)

出展社数:400社(予定)

来場者数:30,000名(想定)

主催:NC Network Group

※出展申込開始は9月1日を予定

ハノイ会場は、ベトナム国内で日系企業の出展が最多の展示商談会であり、ハノイ市商工局や業界団体の支援を得て、優良なローカル企業が多数参加。脱チャイナの調達先を求める日本企業や、欧州・台湾・韓国企業からも関心が高まっています。

■ 出展申込・詳細資料

資料ダウンロードはこちら(https://ncnetwork.sg.larksuite.com/drive/folder/AlYvfu1HelV4CgdiKJclQnqpgJl)

バンコク会場出展申込はこちら(https://www.cognitoforms.com/ncnetwork1/emidasfair2026bangkokapplication)

公式サイト(EMIDASものづくり商談会 2026)(https://emidasfair.com/)

■ 商談会出展・来場に関するお問い合わせ

E-mail: emidasfair@nc-net.or.jp

<NCネットワーク 概要>

会社名 : 株式会社NCネットワーク

所在地 : 東京都台東区東上野1-14-5 ユーエムビル8階

代表者 : 代表取締役社長 内原 康雄

資本金 : 100,000,000円

事業内容: 製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」の運営、及び、試作開発パートナー・調達先検索「エミダスソーシングサービス」の提供、海外展開支援・ビジネスマッチング等

NCネットワークWEBサイト(https://www.nc-net.or.jp/)