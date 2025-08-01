【岡山県岡山市】実際の事例を通して考える『将来を見据えた事業承継セミナー』を８月２６日（火）に開催します！

岡山市

中小・小規模事業者にとって事業承継は事業の持続的成長において重要であり、承継に向けた課題整理や計画策定等の事前の準備が必要不可欠のものになります。

岡山市では、事業承継について、実際の事例を知り理解を深め、具体的なアクションに繋げていただくことを目的に「将来を見据えた事業承継セミナー」を８月２６日（火）に開催します。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/53_1_0cf850f9d2a6048851543c9f709e8b5b.jpg?v=202508020326 ]

プログラム・内容

(有)山陽乳販 古米社長第１部 親族内承継における事例紹介

登壇者：

(有)山陽乳販 代表取締役 古米 司郎 氏

岡山北商工会 経営指導員 小林 慶彦 氏

牛乳配達業を営む創業51年企業の2代目。業界と自社の今後を見据え、新規事業開発により持続性向上を図ることを決断。既存の人的資源だけでは新規事業に着手することが困難であったため、岡山北商工会の支援を受けながら親族内（親子間）承継を活用し、今後に向けた新たな事業展開を実現。

第２部 第三者承継における事例紹介

登壇者：勉強カフェ岡山スタジオ 前オーナー

米澤 寿展 氏

「国家100年の計は教育にあり」をモットーとし

て、2015年に岡山駅前に有料会員制自習室を開

室。学生から社会人まで様々な人が利用。

自身の難病発症と運営責任者の他県移住が重な

り、本スタジオの第三者譲渡を決意。2024年12月に成約。この4月に譲渡が完了。

参加方法

右記二次元コードまたは以下のURLより申し込みフォームにアクセスいただき、必要事項をご入力の上お申し込みください。

申込URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQR2dcuVzSqUK1bsaF8Ztwzh8r7Nuoo-LcLtvjxbIn7cVfg/viewform?pli=1(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQR2dcuVzSqUK1bsaF8Ztwzh8r7Nuoo-LcLtvjxbIn7cVfg/viewform?pli=1)

申込期限：８月２５日（月）午前９時まで