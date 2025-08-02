「本好きの下剋上」のコンテンツプリントがセブン‐イレブン店内マルチコピー機に登場　8月2日（土）から販売開始！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「本好きの下剋上」のコンテンツプリントを8月2日（土）より、全国のセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて販売しております。

ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「本好きの下剋上」のコンテンツプリントを手に入れてください！

商品ページURL：

https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508(https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508)

（1）商品の詳細

■「本好きの下剋上」

プリント用紙の種類：写真用紙のL判の1種類

販売形式：選択式

価格：L判300円/枚（税込）

販売期間：2025年8月2日（土）～8月31日（日）

商品デザイン：「本好きの下剋上」グッズ10年分大集合！展を記念したブロマイド全1種類

「本好きの下剋上」グッズ10年分大集合！展 特設サイト：

https://www.tobooks.jp/booklove/10years_goodscollection/

商品ラインアップ（※一例）

ブロマイド 全1種

(C)2025 Miya Kazuki, You Shiina / TO Books.

※画像はイメージです。

※実物は画像と異なる場合があります。

（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）

1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。

商品ページURL：

https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508(https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508)

2．セブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。

【マルチコピー機の操作方法】

Step1.

「プリント」を選択します

Step2.

「ネットプリント」を選択します

Step3.

プリント予約番号を入力します

※画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すとブロマイドがプリントされます。

※税込価格は10%で表記しています。

※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/

（ご参考）

セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について

セブン‐イレブン店内のマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。

「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：

https://www.sej.co.jp/products/bromide.html