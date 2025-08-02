「本好きの下剋上」のコンテンツプリントがセブン‐イレブン店内マルチコピー機に登場　8月2日（土）から販売開始！

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン


　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「本好きの下剋上」のコンテンツプリントを8月2日（土）より、全国のセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて販売しております。


ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「本好きの下剋上」のコンテンツプリントを手に入れてください！



商品ページURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508(https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508)



（1）商品の詳細


■「本好きの下剋上」


プリント用紙の種類：写真用紙のL判の1種類


販売形式：選択式


価格：L判300円/枚（税込）


販売期間：2025年8月2日（土）～8月31日（日）


商品デザイン：「本好きの下剋上」グッズ10年分大集合！展を記念したブロマイド全1種類



「本好きの下剋上」グッズ10年分大集合！展　特設サイト：


https://www.tobooks.jp/booklove/10years_goodscollection/



商品ラインアップ（※一例）


ブロマイド 全1種





(C)2025 Miya Kazuki, You Shiina / TO Books.


※画像はイメージです。


※実物は画像と異なる場合があります。



（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）


1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。



商品ページURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508(https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508)



2．セブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。



【マルチコピー機の操作方法】



Step1.


「プリント」を選択します






Step2.


「ネットプリント」を選択します






Step3.


プリント予約番号を入力します


※画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すとブロマイドがプリントされます。







※税込価格は10%で表記しています。


※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。


※画像はイメージです。


※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。


※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。


サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/



（ご参考）


セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について


　セブン‐イレブン店内のマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。



「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide.html