「本好きの下剋上」のコンテンツプリントがセブン‐イレブン店内マルチコピー機に登場 8月2日（土）から販売開始！
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「本好きの下剋上」のコンテンツプリントを8月2日（土）より、全国のセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて販売しております。
ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「本好きの下剋上」のコンテンツプリントを手に入れてください！
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508(https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508)
（1）商品の詳細
■「本好きの下剋上」
プリント用紙の種類：写真用紙のL判の1種類
販売形式：選択式
価格：L判300円/枚（税込）
販売期間：2025年8月2日（土）～8月31日（日）
商品デザイン：「本好きの下剋上」グッズ10年分大集合！展を記念したブロマイド全1種類
「本好きの下剋上」グッズ10年分大集合！展 特設サイト：
https://www.tobooks.jp/booklove/10years_goodscollection/
商品ラインアップ（※一例）
ブロマイド 全1種
(C)2025 Miya Kazuki, You Shiina / TO Books.
※画像はイメージです。
※実物は画像と異なる場合があります。
（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）
1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508(https://www.sej.co.jp/products/bromide/blbromide2508/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_blbromide2508)
2．セブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。
【マルチコピー機の操作方法】
Step1.
「プリント」を選択します
Step2.
「ネットプリント」を選択します
Step3.
プリント予約番号を入力します
※画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すとブロマイドがプリントされます。
※税込価格は10%で表記しています。
※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。
※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/
（ご参考）
セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について
セブン‐イレブン店内のマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。
「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide.html